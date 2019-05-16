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500 евро на шоппинг в Европе

  • 16/05/2019, 13:06
В рамках летней акции TaxFree4U клиенты Банка «Левобережный» (ПАО) могут получить больше 35000 рублей на покупки за границей, воспользовавшись мобильным приложением сервиса по возврату НДС.

шоппинг в европеГлавный денежный приз достанется победителю акции, который сможет потратить его на шопинг в Италии, Франции, Германии и Испании.

Для участия в акции необходимо:

·         Установить мобильное приложение TaxFree4U, скачав его в Play Маркет или App Store;

·         Зарегистрироваться в приложении с помощью промокода «LBB» по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=LBB;

·         В период действия акции совершить покупки на сумму от 500 евро в одной из указанных стран: Франция, Италия, Германия или Испания;

·         Получить возврат НДС с помощью сервиса TaxFree4U.

Победитель будет определен 19.07.2019 г. с помощью сервиса случайных чисел random.org.

Акция действует с 15.05.2019 по 15.07.2019.

Подробные условия на сайте https://taxfree4u.eu/ru/news/летняя-акция-от-taxfree4u/

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Фото: пресс-служба банка

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