500 евро на шоппинг в Европе

Главный денежный приз достанется победителю акции, который сможет потратить его на шопинг в Италии, Франции, Германии и Испании.

Для участия в акции необходимо:

· Установить мобильное приложение TaxFree4U, скачав его в Play Маркет или App Store;

· Зарегистрироваться в приложении с помощью промокода «LBB» по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=LBB;

· В период действия акции совершить покупки на сумму от 500 евро в одной из указанных стран: Франция, Италия, Германия или Испания;

· Получить возврат НДС с помощью сервиса TaxFree4U.

Победитель будет определен 19.07.2019 г. с помощью сервиса случайных чисел random.org.

Акция действует с 15.05.2019 по 15.07.2019.

Подробные условия на сайте https://taxfree4u.eu/ru/news/летняя-акция-от-taxfree4u/

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Фото: пресс-служба банка