Бывший главврач детской больницы получил условный срок за хищение 1,2 млн. рублей

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница №4 им. В.С. Гераськова» Владимира Протопопова.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере).

— В суде установлено, что в 2018 году главврач, желая погасить за счет средств больницы свои имущественные обязательства по возмещению морального вреда, издал приказы о премировании отдельных работников учреждения по итогам работы на общую сумму 1,2 млн. рублей, — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что, выполняя распоряжения главврача, работники больницы передали ему все полученные в качестве премии денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил Протопопова к 3,5 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года), а также удовлетворил исковые требования на сумму причиненного преступлением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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