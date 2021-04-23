51% новосибирцев живут от зарплаты до зарплаты

По данным онлайн-опроса исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, проведенного компанией с 15 марта по 15 апреля во всех регионах страны, 51% респондентов не имеют возможности копить: у 47% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья, 32% указывают на наличие кредитов и других финансовых обязательств, 11% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени.
Еще 15% граждан отметили, что за последний год их доход упал на 10-20%, причем женщины указывают на сокращение доходов чаще мужчин – 59% против 41%.
Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 48 300 рублей, в Новосибирской области – 41 100 рублей. Больше всех в СФО зарабатывают жители Красноярского края – 53 900 рублей, меньше всех – Алтайского края, 29 900 рублей.
— При этом для большинства респондентов главная мечта – это собственное жилье, его хотели бы купить 26% жителей Новосибирской области. Еще 20% жителей региона мечтают приобрести автомобиль, 19% — сделать ремонт в квартире, 17% — накопить на отпуск, 11% — купить новый телефон последней модели, — отметила PR-менеджер сервиса Марьяна Берязева.
Фото: pexels.com автор: Andrea Piacquadio
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