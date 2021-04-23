Авито Работа открывает представительство в Новосибирске

Новосибирск стал четвёртым городом, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, где Авито Работа будет представлена официально. Работодатели и соискатели Сибирского федерального округа смогут в числе первых тестировать новые технологические решения Авито Работы, сообщает Ирина Вольская, PR-менеджер Авито в СФО.

С января 2020 года в Новосибирске и Новосибирской области активная аудитория соискателей на Авито увеличилась на 70%, а количество вакансий выросло на 322%.

Открытие представительства позволит улучшить взаимодействие команды сервиса с клиентами, а также позволит оперативно реагировать на локальные запросы.

— Для работодателей и соискателей это означает, что в Новосибирске будут активнее развиваться сервисы Авито Работы, и город включится в продуктовые эксперименты компании, — прокомментировала PR-менеджер Авито в СФО.

У компании появился официальный региональный представитель ─ Екатерина Ложкина, обладающая 10-летним опытом работы в международных и российских ИТ-компаниях. В регионе она будет помогать компаниям эффективно закрывать вакансии с помощью современных digital-инструментов Авито, а также помогать с проектами по развитию и укреплению HR-бренда клиентов.

— Открывая здесь, в Новосибирске, представительство, мы надеемся стать ближе к нашим клиентам во всех смыслах. Сокращение расстояний и разницы во времени позволит скрупулезно вникать в каждый кейс клиента, повышая качество сервиса, — отмечает Артём Кумпель, Управляющий директор Авито Работы.

Партнером Авито Работы в регионе стал Клуб Директоров 一 деловое профессиональное сообщество Сибири и крупнейший бесплатный бизнес-клуб в России.