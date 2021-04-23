Пострадавшим новосибирским вкладчикам КПК обещают компенсацию

Некоммерческий Бердский городской общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров пригласил вкладчиков, пострадавших от действий недобросовестных финансовых организаций, для оформления выплат компенсаций, сообщила пресс-служба областного правительства.

В список тех, кто может рассчитывать на компенсацию попали вкладчики таких кооперативов, как «Кредитное партнерство», «Сибирская касса взаимопомощи», «Сберегательное дело Сибири», «Азиатское общество пайщиков», «Регион-кредит», «Юнион-кредит», «Эдельвейс», «Народный капитал», «Гурьянин», «Сибфинанс», «Кредитный союз», «Экономический альянс», «Реал-Автогрупп», «Единый капитал», «Строим будущее»

Сумма компенсации по утраченным вкладам составляет 35 тысяч рублей. Для участников Великой Отечественной войны, тыла и боевых действий – 250 тысяч рублей. Компенсация выплачивается из средств Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, уточняет пресс-служба правительства. Телефон для справок: 8 (383-41) 5-02-23.