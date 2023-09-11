526 тыс. новосибирцев проголосовали за Андрея Травникова на выборах губернатора

На завершившихся накануне выборах главы Новосибирской области убедительную победу одержал действующий губернатор Андрей Травников – за него проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. Этот значительно выше результата, полученного на выборах 2018 года. Явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан.

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора региона подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

«Выборы Губернатора на всей территории Новосибирской прошли в установленном порядке, без существенных нарушений. Общая явка на выборах главы Новосибирской области, составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия − Патриоты −За правду!») − 4,34%. В целом явка на выборах губернатора в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании и 2018, 2020 и 2021 года. Благодаря командной работе удалось привлечь избирателей к участию в выборах, − подчеркнула Ольга Благо. − Одним из факторов, который также оценивается положительно является то, что в первые на территории Новосибирской области применялось дистанционное электронное голосование, заявления подавали 89117 человек, среди этой категории избирателей явка составила более 86%. Выборы прошли достаточно спокойном режиме, без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты».