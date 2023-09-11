В Новосибирской области выявлены нарушения по ремонту дорог в рамках нацпроекта

Прокуратура Новосибирской области проконтролировала ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Колыванском и Кочковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Выявлены недостатки проведенных работ, в частности, установлено превышение допустимого уровня поперечного стыка уложенного полотна дороги, шелушение асфальтобетона, недопустимый уклон отсыпанной щебнем обочины, — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что подрядчикам указали на недостатки. Их устранение до сдачи объекта в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, прокуратура Советского района проверила качество выполненных работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Софийская, ул. Иванова, а также дорожное полотно дамбы ГЭС.

— Прокурор района объявил руководителям МКУ «УДС» и ООО «ДОРСИБ ПЛЮС» предостережения о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и дорожной деятельности, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что прокуратура контролирует исполнение контрактов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запустили интерактивную карту дорожных работ.