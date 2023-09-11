Явка на выборах губернатора Новосибирской области превысила итоги 2014 года

По предварительным данным ЦИК РФ, губернатором региона вновь становится Андрей Травников («Единая Россия»). Он показал результат, в несколько раз превышающий результат ближайшего соперника Романа Яковлева (КПРФ).

По предварительным данным, размещенным на сайте облизбиркома, явка на выборах составила около 30%. За Андрея Травникова проголосовали 471 680 избирателей, за Романа Яковлева – 65 744, Евгения Лебедева — 40845 (6,60%, ЛДПР), Владислава Плотникова — 26 101 (4,22%, «Справедливая Россия – За правду»).

По данным правительства Новосибирской области, явка на выборах 2023 составила 31,86%, в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. За Андрея Травникова проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. Позже на пресс-конференции председатель облизбиркома Ольга Благо подтвердила эту информацию. Также, по ее словам, предварительно за Романа Яковлева проголосовало 74512 избирателей — 10,72%, Евгения Лебедева — 49600, 7,14%, Владислава Плотникова — 30183, 4,34%. Эти данные учитывают показатели дистанционного голосования.

— На дистанционное голосование записалось 89117 человек. Из них 76175 приняли участие. Явка по ДЭГ составила около 86%. Вот бы нам такую явку в целом по области, — отметила Благо. — От общего количества принявших участие в голосовании, 10,95% голосовали с применением ДЭГ. Мы получили новый опыт, который можно распространять. В марте 2024 года пройдут выборы президента РФ. Думаю, что Новосибирская область будет достойно выглядеть в части применения ДЭГ.

Редакция Infopro54 сравнила итоги 2023 года с итогами предыдущих выборов губернатора. Андрею Травникову удалось улучшить результат, который он получил на выборах 2018 года более чем на 120 тысяч голосов. Ближайший кандидат от оппозиции, занявший второе место, при этом потерял более 30 тысяч голосов. Кроме того, сменилась партия, занявшая второе место: вместо ЛДПР — КПРФ. ЛДПР на выборах 2023 года потеряла в Новосибирской области самое большое количество избирателей.

Судя по статистике, интерес к выборам со стороны избирателей ощутимо упал после 2003 года, и до сих пор не восстановился. При этом разрыв между первым и вторым местами вырос в разы.

Напомним, в 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон: главу региона по представлению президента утверждал законодательный орган субъекта федерации. В 2007 году главой региона депутаты утвердили Виктора Толоконского. Его кандидатуру представил президент. В 2010 году Толоконский был назначен полномочным представителем президента в СФО. Врио губернатора был назначен первый замглавы региона Василий Юрченко. Его кандидатуру президент представил на утверждение депутатам, которые согласовали назначение. В 2012 году в России вернули прямые выборы глав регионов. В 2014 году президент отстранил Юрченко от должности «в связи с утратой доверия», врио губернатора был назначен экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий.

В 2006 году из бюллетеней для голосования убрали графу «Против всех». В 2015 году она вернулась, региональные власти могут добавить «Против всех» на муниципальных выборах. Госдума отказалась возвращать «протестную» на региональных и федеральных парламентских выборах.

Ранее редакция приводила комментарий Романа Яковлева об итогах выборов, где он назвал явку 2023 года рекордно низкой.