539 заявок о поиске пропавших близких было зафиксировано в этом году в ПСО «Лиза Алерт» Новосибирск

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и оператор цифровых возможностей «МегаФон» показали фильм «Безвредные советы: безопасность в городе», который создан для обучения школьников правильному поведению в мегаполисе. В ходе обсуждения темы детской безопасности фильм передали министерству образования Новосибирской области для дальнейшего распространения в школах города и области, сообщили в пресс-службе МегаФона.

По данным МЧС и МВД России ежегодно в стране более 120 000 пропадает без вести. Это население небольшого города, например, Бердска. За десять месяцев 2019 года в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Новосибирск зафиксировано 539 заявок о поиске близких, это на 109 больше, чем за весь 2018 год. Среди них около 100 заявок – поиск детей.

— На сегодняшний день почти 100 детей до 18 лет заявлялись в Новосибирске как пропавшие. Количество реально пропавших людей – в разы больше, потому что не все знают о существовании поискового отряда, не всегда в помощь родственникам и полиции отряд приходит на помощь – не успеваем, они сами находят ребёнка, — объясняет руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Новосибирск Алеся Яблонских.

Компания «МегаФон» помогает в решении глобальной проблемы, предоставляя технические средства.

— У нас есть технологии, и это то средство, с помощью которого мы можем хоть чем-то помочь в решении этой глобальной проблемы. Внутри нашей компании есть негласное распоряжение о том, что всякий раз, когда к нам обращается отряд «Лиза Алерт», в каком бы регионе это ни происходило, мы направляем наши технические средства на помощь. Например, если нужно организовать связь в чистом поле, на болоте или в любом месте, где ее нет, мы это делаем, — прокомментировал PR-директор МегаФона в Сибири Алексей Калинин.

Отмечается. что с июня 2019 года МегаФон предоставляет поисковому отряду «Лиза Алерт» доступ к платформе «МегаФон.Поиск», которая сокращает поиск возможных свидетелей исчезновения человека всего до нескольких минут. Решение «МегаФон.Поиск» использует геоаналитику «больших данных» и рассылает SMS-сообщения с ориентировками. Благодаря такому информированию время поиска возможных свидетелей сокращается с нескольких дней до нескольких минут. Система была разработана и протестирована совместно с МВД России и «Лиза Алерт» в марте 2019 года, и с лета начала применяться в Новосибирске и Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон