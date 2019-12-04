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Горсовет одним департаментам добавил работы, другим сократил

При этом штатная численность сотрудников мэрии не меняется.
  • 04/12/2019, 21:02
Автор: Евгения Серёгина
Горсовет одним департаментам добавил работы, другим сократил
«Самыми ожидаемыми стали изменения в рекламной сфере».

Корректировки полномочий сразу нескольких подразделений мэрии Новосибирска, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, депутаты горсовета утвердили в двух чтениях. Самыми ожидаемыми стали изменения, касающиеся комитета рекламы и информации, которые мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал вскоре после своего вступления в должность. Из-под юрисдикции департамента промышленности, предпринимательства и инноваций комитет перешел в ведение департамента по строительству и архитектуре. Об этом в своих докладах сообщили руководители обоих подразделений.

 Предполагается единое управление архитектурнохудожественным обликом города. В управление входит комитет рекламы и информации и отдел главного художника,  сообщил начальник департамента по строительству и архитектуре, вице-мэр Алексей Кондратьев.

По его словам, это управление будет подчиняться главному архитектору города Новосибирска, заместителю начальника строительства и архитектуры. Напомним, что эту должность недавно занял бывший ранее советником мэра архитектор Александр Ложкин.

Главным архитектором Новосибирска назначен Александр Ложкин

Главным архитектором Новосибирска назначен Александр Ложкин

Помимо рекламы в департаменте Кондратьева прибавится полномочий по жилищным вопросам. Управление, которое их курирует, ранее подчинялось ему непосредственно — как заместителю мэра, а теперь потеряло статус самостоятельного. При этом из его компетенций вышли функции по администрированию жилищного обеспечения федеральных и региональных льготников. Теперь они перейдут в департамент по социальной политике, который возглавляет Ольга Незамаева. Он находится в «епархии» другого вице-мэра  Валерия Шварцкоппа.

Еще один значительный блок преобразований структуры мэрии касается департамента культуры, спорта и молодежной политики, который возглавляет Анна Терешкова. После выборов она заняла пост седьмого по счету заместителя главы города. Помимо основных составляющих департамента  культуры, спорта и молодежной политики  в его юрисдикцию добавятся и зеленые зоны в пределах города.

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

У мэра Новосибирска стало семь заместителей

 Нам были переданы полномочия в части обустройства мест отдыха населения, благоустройства территории Новосибирска за исключением полос отвода автодорог местного значения,  сообщила Терешкова.

По словам чиновницы, из «озеленительных» полномочий молодежному департаменту также перешли функции по организации, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий. При этом пока неясно, в чьей юрисдикции будут территории городских пустырей, нуждающиеся в благоустройстве, о чем Терешкову спросил депутат Александр Бурмистров.

 На моем округе есть пустырь, где регулярно появляется мусор, собираются антисоциальные элементы,  говорит депутат.  Сейчас на одной из улиц поставили киоск в нарушение правил благоустройства. Мне куда идти  к вам или куда? У нас же сотни пустырей находятся в границах Новосибирска.

Напомним, что еще перед своим назначением на пост вице-мэра Анна Терешкова в комментарии InfoPro54 предположила, что кроме культуры и спорта в своей новой должности будет курировать зеленые зоны Новосибирска. Год назад такое предложение вызвало бурные споры и обсуждения в депутатском корпусе. В этот раз оно было принято практически единогласно.

Наконец, третий блок изменений, пусть и не таких масштабных, коснулся департамента по чрезвычайный ситуациям и мобилизационной работе мэрии, с которым объединили комитет по взаимодействию с административными органами.

 В связи с этим необходимо дополнить перечень задач и функций департамента соответствующими задачами и функциями в сфере охраны общественного порядка, общественной безопасности, профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, взаимодействия с общественными объединениями, правоохранительными органами и военным управлением,  сообщил руководитель департамента Александр Ерохин.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснял, что  данные изменения проходят в рамках административной реформы. По словам главы города, штатная численность мэрии при этом не увеличивается, проводится оптимизация и перераспределение кадров и функционала между подразделениями.

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