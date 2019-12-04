Горсовет одним департаментам добавил работы, другим сократил

Корректировки полномочий сразу нескольких подразделений мэрии Новосибирска, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, депутаты горсовета утвердили в двух чтениях. Самыми ожидаемыми стали изменения, касающиеся комитета рекламы и информации, которые мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал вскоре после своего вступления в должность. Из-под юрисдикции департамента промышленности, предпринимательства и инноваций комитет перешел в ведение департамента по строительству и архитектуре. Об этом в своих докладах сообщили руководители обоих подразделений.

— Предполагается единое управление архитектурно—художественным обликом города. В управление входит комитет рекламы и информации и отдел главного художника, — сообщил начальник департамента по строительству и архитектуре, вице-мэр Алексей Кондратьев.

По его словам, это управление будет подчиняться главному архитектору города Новосибирска, заместителю начальника строительства и архитектуры. Напомним, что эту должность недавно занял бывший ранее советником мэра архитектор Александр Ложкин.

Помимо рекламы в департаменте Кондратьева прибавится полномочий по жилищным вопросам. Управление, которое их курирует, ранее подчинялось ему непосредственно — как заместителю мэра, а теперь потеряло статус самостоятельного. При этом из его компетенций вышли функции по администрированию жилищного обеспечения федеральных и региональных льготников. Теперь они перейдут в департамент по социальной политике, который возглавляет Ольга Незамаева. Он находится в «епархии» другого вице-мэраВалерия Шварцкоппа.

Еще один значительный блок преобразований структуры мэрии касается департамента культуры, спорта и молодежной политики, который возглавляет Анна Терешкова. После выборов она заняла пост седьмого по счету заместителя главы города. Помимо основных составляющих департамента — культуры, спорта и молодежной политики — в его юрисдикцию добавятся и зеленые зоны в пределах города.

У мэра Новосибирска стало семь заместителей — Нам были переданы полномочия в части обустройства мест отдыха населения, благоустройства территории Новосибирска за исключением полос отвода автодорог местного значения, — сообщила Терешкова.

По словам чиновницы, из «озеленительных» полномочий молодежному департаменту также перешли функции по организации, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий. При этом пока неясно, в чьей юрисдикции будут территории городских пустырей, нуждающиеся в благоустройстве, о чем Терешкову спросил депутат Александр Бурмистров.

— На моем округе есть пустырь, где регулярно появляется мусор, собираются антисоциальные элементы, — говорит депутат. — Сейчас на одной из улиц поставили киоск в нарушение правил благоустройства. Мне куда идти — к вам или куда? У нас же сотни пустырей находятся в границах Новосибирска.

Напомним, что еще перед своим назначением на пост вице-мэра Анна Терешкова в комментарии InfoPro54 предположила, что кроме культуры и спорта в своей новой должности будет курировать зеленые зоны Новосибирска. Год назад такое предложение вызвало бурные споры и обсуждения в депутатском корпусе. В этот раз оно было принято практически единогласно.

Наконец, третий блок изменений, пусть и не таких масштабных, коснулся департамента по чрезвычайный ситуациям и мобилизационной работе мэрии, с которым объединили комитет по взаимодействию с административными органами.

— В связи с этим необходимо дополнить перечень задач и функций департамента соответствующими задачами и функциями в сфере охраны общественного порядка, общественной безопасности, профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, взаимодействия с общественными объединениями, правоохранительными органами и военным управлением, — сообщил руководитель департамента Александр Ерохин.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснял, что данные изменения проходят в рамках административной реформы. По словам главы города, штатная численность мэрии при этом не увеличивается, проводится оптимизация и перераспределение кадров и функционала между подразделениями.

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