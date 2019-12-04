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В ТОСЭР «Линево» зарегистрирован второй резидент

На полную проектную мощность ООО «АМИ» планирует выйти в 2021 году.
  • 04/12/2019, 17:59
Линево

Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «АМИ», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

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— В соответствии с бизнес-планом ООО «АМИ» планирует реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект «Организация производства металлических конструкций», — говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций проекта составит порядка 200 млн рублей, будет создано около 180 новых рабочих мест.

Выход на полную проектную мощность планируется осуществить в 2021 году.

ООО «АМИ» создано в июне 2019 года, ук- 10 тыс рублей. Директор и учредитель — Вадим Кулубеков, дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей.

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Первым резидентом ТОСЭР Линево стала компания ООО «ЭваЛинК», входят в ГК «Обувь России» — производство обуви и комплектующих из полимерных материалов. Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового производства составляет около 760 млн рублей. В планах ГК — через 5 лет после выхода на полную мощность наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год.

Фото: Юлия Данилова

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