В ТОСЭР «Линево» зарегистрирован второй резидент

Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «АМИ», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Общий объем инвестиций проекта составит порядка 200 млн рублей, будет создано около 180 новых рабочих мест.

Выход на полную проектную мощность планируется осуществить в 2021 году.

ООО «АМИ» создано в июне 2019 года, ук- 10 тыс рублей. Директор и учредитель — Вадим Кулубеков, дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей.

Первым резидентом ТОСЭР Линево стала компания ООО «ЭваЛинК», входят в ГК «Обувь России» — производство обуви и комплектующих из полимерных материалов. Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового производства составляет около 760 млн рублей. В планах ГК — через 5 лет после выхода на полную мощность наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год.

Фото: Юлия Данилова