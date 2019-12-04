В ТОСЭР «Линево» зарегистрирован второй резидент

Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «АМИ», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Общий объем инвестиций проекта составит порядка 200 млн рублей, будет создано около 180 новых рабочих мест.
Выход на полную проектную мощность планируется осуществить в 2021 году.
ООО «АМИ» создано в июне 2019 года, ук- 10 тыс рублей. Директор и учредитель — Вадим Кулубеков, дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей.
Фото: Юлия Данилова
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