56 предприятий избежали отключения горячей воды или теплоснабжения

По состоянию на конец июня в Новосибирской области под ограничение ресурса Сибирской генерирующей компанией попало 151 предприятие, что больше, чем годом ранее. В то же время 56 новосибирских организаций-должников избежали отключения: получив уведомления о санкции, они погасили задолженность.

По итогам полугодия СГК приняла решение об отключении горячей воды или отопления 151 потребителю в Новосибирске, это на 29 больше, чем в прошлом году. Ограничение грозило еще большему количеству юрлиц, но 56 из них погасили долги. Для сравнения, за весь прошлый год такую меру, как отключение, применяли к 161 организации.

Рост числа отключенных предприятий связан с тем, что в июне СГК усилила работу по взысканию долгов. Причиной стала критически большая сумма просроченной задолженности потребителей — более 2 млрд рублей.

Предприятия по-разному используют тепловой ресурс: потребитель может получать горячую воду от энергокомпании, а может готовить ее сам, используя тепловую энергию СГК. Поэтому в отношении ряда потребителей отключение теплоснабжения — действенная мера даже летом.

В Новосибирской области примерно каждый пятый потребитель-юрлицо не платит за полученный ресурс в установленный срок. Формально просрочка сразу может быть поводом для отключения. Законодательство дает теплоснабжающей организации право ввести «ограничения подачи тепловой энергии при наличии у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии более чем один период платежа».

В реальности таких стремительных отключений не бывает. Негласное правило энергокомпании — применять ограничения только после того, когда другие формы работы с потребителем не дали результата. Это напоминания, переговоры, а также работа по индивидуальным графикам платежей.

Фото: пресс-служба СГК