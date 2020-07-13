Недобор по налогам в области находится на уровне 7%

— По итогам прошлой недели в бюджет области поступили 82 млрд рублей доходов, из них 52,8 млрд — собственные, это 42% от плана. То есть динамика пока складывается отрицательная (-7%), в основном из-за снижения поступлений по налогу на прибыль, налогу на совокупный доход и налогу на имущество, — сообщил на оперативном совещании министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— Расходы бюджета профинансированы на 45% — 85,7 млрд рублей. По кассовому исполнению дефицит составляет 3,7 млрд рублей. Он обеспечен остатками собственных средств и бюджетным кредитом федерального казначейства, — констатировал министр.

Он напомнил, что недобор по налогу на совокупный доход и налогу на имущество связан с мерами по поддержке бизнеса, принятыми на федеральном уровне. Речь идет о переносе сроков уплаты налогов за первый квартал на октябрь.

На 10 июля бюджет получил около 2 млрд рублей доходов, расходы составили 4,7 млрд рублей. В основном речь идет о выплате зарплат бюджетникам, платежах в фонд ОМС за неработающее население и меры соцподдержки. На нынешней неделе доходы ожидаются также в сумме около 2 млрд, выплаты — 4,8 млрд рублей. Кроме того, на этой неделе область должна выполнить обязательство по ценным бумагам. Речь идет о частичной амортизации долга и выплате купонного дохода в сумме 1,135 млрд рублей.

— При этом госдолг у нас остается неизменным. Пока мы не привлекаемся — внутренней прочности бюджета хватает. Тем не менее мы работаем в оперативном режиме, — отметил Голубенко.

— Обращаю внимание руководителей министерств на точность планирования: не заявляйте те лимиты, которые подтверждены договорными обязательствами по срокам, — попросил министр финансов коллег из правительства.

Он напомнил, что на минувшей неделе последняя сессия регионального парламента шестого созыва приняла в двух чтениях второй пакет корректировок в бюджет области 2019 года.

Губернатор области Андрей Травников, в свою очередь, предупредил областных и муниципальных чиновников, что не стоит затягивать доведение запланированных в бюджете средств до адресатов. Он напомнил, что некоторые статьи финансирования привязаны к началу учебного года, поэтому должны быть оперативно расторгованы.

Напомним, 10 июня на пресс-конференции Андрей Травников сообщил, что из-за длительного простоя бизнеса потери бюджета области уже составляют около 20 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области