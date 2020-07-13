Новосибирская область снова на 19 месте в рейтинге АСИ

«Агентство стратегических инициатив» опубликовало новый Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ по итогам 2019 года. Новосибирская область, единственная из регионов Сибири, вошла в топ-20.

— Мы показали трехлетнюю стабильность — снова находимся на 19 месте. С одной стороны, это неплохо. Рейтинг соревновательный, чтобы оставаться на месте, которое занимал в предыдущие годы, нужно быстро бежать, — констатировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании. — Кроме того, нас раздует статистика по приросту инвестиционных вложений в основной капитал в 2019 году. Это рекордный прирост как по процентам, так и по абсолютным цифрам — 200 млрд рублей.

— Тем не менее, есть чувство легкого неудовлетворения: три года оставаться на одном и том же месте уже надоело. Поручаю Льву Решетникову, министру экономического развития, подготовить предложения за счет каких показателей и направлений можно обеспечить эту динамику, — заявил Травников.

В тоже время глава региона отметил, что сейчас правительству региона нужно настроиться и бежать быстрее, чтобы в рейтинге по итогам 2020 года регион поднялся на несколько пунктов.

В топ-3 рейтинга АСИ по-прежнему входят Москва (1 место) и Республика Татарстан (2 место). На третье место с шестого поднялась Тульская область. Резкий рывок продемонстрировали Ярославская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, говорится на сайте куратора проекта — «Агентство стратегических инициатив».

Фото с сайта АСИ