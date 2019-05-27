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Регоператор по обращению с ТКО открыл еще один фронт-офис для работы с юрлицами

В минЖКХ уверены, что для активизации включенности в новую систему обращения с ТКО юрлиц необходимо подходить комплексно.
  • 27/05/2019, 16:52
Регоператор по обращению с ТКО открыл еще один фронт-офис для работы с юрлицами

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области совместно с региональным оператором по обращению с отходами работает над активизацией процесса заключения договоров с предприятиями и организациями региона на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Андрей Михайлов, вывозом ТКО в настоящее время охвачено порядка 80% населения Новосибирской области, до конца 2019 года услугу по обращению с ТКО планируется предоставлять на всей территории Новосибирской области.

Он отметил, что в Новосибирске открыт дополнительный фронт-офис для юридических лиц. Всего для удобства граждан под контролем министерства дополнительные удаленные рабочие места для представителей регионального оператора созданы в 37 муниципальных образованиях области.

В минЖКХ подчеркивают, что для активизации включенности в новую систему обращения с ТКО юридических лиц к данному процессу необходимо подходить комплексно.

— Замечательный опыт по заключению договоров у нас есть с учреждениями системы образования, — отметила руководитель регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Более 500 договоров консолидировано мы заключили за две недели.

Новый фронт-офис регоператора для работы с юридическими лицами расположен по адресу ул. Советская, 5, сектор «В», 1 этаж (вход со стороны ул. Свердлова, БЦ «Кронос»).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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