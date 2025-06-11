60 кандидатов отобрали для участия в проекте «Герои НовоСибири»

На заседании заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель организационного комитета проекта «Герои НовоСибири» Константин Хальзов представил доклад о содержании первого учебного модуля программы «Герои НовоСибири».

Программа будет реализована в формате профессиональной переподготовки под названием «Государственное и муниципальное управление». Корпоративный университет Правительства региона выступит в роли базового учреждения, где будут обучаться слушатели и выдаваться дипломы о переподготовке.

Содержание всех модулей программы и распределение нагрузки между участниками образовательного процесса разработаны в соответствии с рекомендациями ВШГУ РАНХиГС.

Распределение учебных часов выглядит следующим образом: 54,2% обеспечивает Президентская академия, а 45,8% – корпоративный университет Правительства Новосибирской области. Общая продолжительность программы составит 502 академических часа.

ВШГУ предоставляет методическое руководство программой, доступ к образовательному порталу и предлагает слушателям семь онлайн-курсов (по шесть часов каждый) между модулями для закрепления материала. Также возможны дополнительные курсы по желанию участников.

Сибирский институт управления организует участие преподавателей академического блока, предоставляет площадку для проживания и обеспечивает методическое сопровождение программы.

Корпоративный университет Правительства Новосибирской области отвечает за работу модераторов групп, специалистов по личностной диагностике и сопровождению участников, а также тренеров в рамках управленческих мастерских.

Правительство Новосибирской области организует спортивные, культурные и просветительские мероприятия, являющиеся частью программы, но реализуемые регионом самостоятельно, без участия образовательных учреждений.

Тренинги и мастерские направлены на ознакомление с управленческой деятельностью на госслужбе. Например, мастерская «История успеха» предусматривает встречи с известными представителями федеральной и региональной власти, имеющими военный опыт и успешно применившими его на гражданской службе.

Блок сопровождения «Самопознание» направлен на анализ участниками своих сильных сторон, зон развития и карьерных предпочтений.

В рамках модуля запланированы поездки в Сузунский район и наукоград Кольцово, посещение компании «2ГИС», трех учреждений культуры (театры и музеи), а также участие в шести мероприятиях, в том числе семейного формата. Академический блок призван сформировать представление о России как государстве, показать сложность системы государственного управления и определить национальные цели развития.

Обучение в рамках первого модуля «Государственная политика и система государственного управления» для первого потока из 30 человек начнется 1 июля. В него войдут академический и практические блоки, блок развития компетенций, блок сопровождения «Самопознание», экзамены и тестирование. Второй поток из 30 участников начнет обучение 13 октября.

Проект призван помочь ветеранам и участникам СВО реализовать свой потенциал, а региону – усилить управленческий аппарат профессионалами, для которых служение Отечеству является жизненным приоритетом.