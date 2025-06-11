В Новосибирске назвали самый криминальный и безопасный районы

По данным Главного управления МВД России по Новосибирской области, в Ленинском районе за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1713 преступлений. В Октябрьском районе — 1398 правонарушений, а в Центральном — 1381.

— В Ленинском и Центральном районах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано увеличение зарегистрированных преступлений, в Октябрьском — снижение, — рассказали в ведомстве редакции Infopro54.

Чаще всего встречаются кражи, мошенничество и преступления в сфере информационных технологий.

Меньше всего преступлений зарегистрировано в Первомайском районе — 574 случая. В Советском районе зафиксировано 608 преступлений, а в Железнодорожном — 684.

Ранее редакция сообщала о том, что региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске. Мэру города вынесено представление.