60% жителей Новосибирской области получают «белую» зарплату

60% жителей Новосибирской области получают «белую» заработную плату, то есть, полностью официальную. К таким выводам пришли аналитики службы исследований hh.ru, проведя опрос среди жителей региона. Отмечается, что два года назад доля таких респондентов была ниже – всего 46%. «Серую» зарплату (частично – официально, частично – нет) получают 26%, «черную» (полностью неофициально, «в конверте») – только 10%.

По данным аналитиков, в целом по стране «белую» зарплату получают 66%, «серую» — 21%, «черную» — 9%.

— Любопытно, что ответы отличались в зависимости от нынешнего статуса респондента. Так, среди тех жителей Новосибирской области, которые на момент опроса были трудоустроены и работали по найму, 67% получают зарплату полностью официально, 26% — частично официально, 3% — полностью неофициально. Среди тех, кто сейчас является безработным, но прежде работал по найму, «белую» зарплату на последнем месте трудоустройства получали 54%, «серую» — 24%, «черную» — 18%, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

По ее словам. среди трудоустроенных респондентов полностью официальную заработную плату чаще получают представители сферы «Добыча сырья», частично официальный заработок чаще встречается в профессионально сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», а полностью неофициальный – в сфере «Искусство, масс-медиа».

Фото: pixabay.com, автор- Maria_Domnina