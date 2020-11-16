Кнопка «Магазин» в WhatsApp

Символ напоминает витрину. Он заменяет кнопку, позволяющую совершить звонок. Многие пользователи уже оценили нововведение. Однако не все владельцы бизнеса в курсе последних новостей. Кнопка позволит установить дополнительные связи с покупателями, и напоминать о себе через популярный мессенджер.

Все о кнопке «Магазин» в WhatsApp

Расскажем о полезном нововведении подробней. Обратимся к информации, предоставляемой порталом kapital.kz. Он оперативно сообщает последние новости мира. Значок сразу появляется в чате с пользователями, у которых есть аккаунт в приложении WhatsApp Business. Кнопка одним нажатием открывает доступ к просмотру всех доступных товаров продавца. По сути для покупателей открывается виртуальная витрина. Переход бизнеса в онлайн диктует новые правила.

Раньше последовательность действий была примерно следующая:

ваш знакомый, друг или родственник присылает ссылку на интернет-магазин в WhatsApp;

вы переходите по ней, ищете нужный товар;

ищите на сайте продавца раздел «Контакты»;

звоните или возвращаетесь обратно в WhatsApp, чтобы уточнить информацию по товару;

переходите обратно в браузер, чтобы заказать товар;

ждете обратной связи о способе доставки от менеджеров через WhatsApp или по телефону.

Теперь достаточно будет открыть ссылку в мессенджере, получить консультацию и заказать товар. Все это – в одном приложении. WhatsApp экономит ваше время.

Большой плюс для владельцев бизнеса в том, что покупатель почти в 100 процентах случаев воспользуется услугами или купит товар. Большинство клиентов постоянно заходят в мессенджер по работе или для общения с друзьями, родственниками или знакомыми. Название вашей компании постоянно будет напоминать о себе в списке чатов. Не нужно тратить дополнительные средства. Количество постоянных клиентов должно увеличиться.

Почему WhatsApp решил запустить нововведение

В октябре владельцы популярного мессенджера говорили о том, что планируют в три раза увеличить вложения в развитие бизнеса непосредственно в WhatsApp. Инвестиции планировалось направить на следующие направления:

покупки;

услуги хостинга Facebook;

продажи для бизнес-партнеров.

По сути запуск кнопки «Магазин» означает, что часть планов начала реализовываться. Компания Facebook сообщает, что каждый день около 175 миллионов пользователей отправляют друзьям и знакомым сообщения со ссылками на бизнес-аккаунты непосредственно в WhatsApp. При этом каждый месяц просматривается около 40 миллионов каталогов. Естественно, что нововведения будут одинаково полезны для покупателей и продавцов. Возможность просмотреть товары и услуги в каталоге существенно сокращает время на поиск.

WhatsApp провела опрос, согласно которому почти 70 процентов опрошенных подтвердили, что скорее будут сотрудничать с компаниями, готовыми общаться через мессенджер. Бизнес, который не доступен в WhatsApp, будет игнорироваться.

Владельцы популярного мессенджера стараются быть полезными для своих клиентов. WhatsApp всецело поддерживает переход бизнеса в онлайн-формат. Развивайте свое дело, и поддерживайте связь с клиентами без затрат на дорогостоящую рекламу. Нововведения компании помогут вам в этом. Уже сейчас продажи бизнеса, не ориентированного на работу в онлайн существенно сокращаются. Нужно соответствовать вызовам времени, чтобы оставаться на рынке.

Фото с сайта pixabay.com