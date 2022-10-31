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67-летний житель Татарска сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП

  • 31/10/2022, 10:05
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67-летний житель Татарска сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП
Ряд местных СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что нарушитель - депутат татарского районного совета. Однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают.

ДТП произошло вечером 30 октября. На шокирующих кадрах, зафиксированных камерой видеонаблюдения, заметно, как автомобиль Toyota RAV4 попросту переехал маленького ребенка. При этом водитель вышел, всплеснул руками, развернулся и покинул место преступления.

Очевидцы происшествия вызвали спецслужбы, ребенка госпитализировали. По словам мамы мальчика, в реанимации ему зашили голову. В ближайшее время врачи сделают рентген, чтобы точно узнать место перелома.

— Автомобиль был объявлен в розыск. Спустя некоторое время водитель транспортного средства явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска, — прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ряд местных СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что нарушитель — депутат татарского районного совета.  Однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают.

Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. Был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По уголовному кодексу водителю грозит до одного года лишения свободы.

Дело по ст. 264 УК РФ не возбудили, потому что тяжкого вреда пока нет, добавили в областной прокуратуре.

Фото: скрин записи с камеры видеонаблюдения

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ДТП дети


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