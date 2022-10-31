67-летний житель Татарска сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП

ДТП произошло вечером 30 октября. На шокирующих кадрах, зафиксированных камерой видеонаблюдения, заметно, как автомобиль Toyota RAV4 попросту переехал маленького ребенка. При этом водитель вышел, всплеснул руками, развернулся и покинул место преступления.

Очевидцы происшествия вызвали спецслужбы, ребенка госпитализировали. По словам мамы мальчика, в реанимации ему зашили голову. В ближайшее время врачи сделают рентген, чтобы точно узнать место перелома.

— Автомобиль был объявлен в розыск. Спустя некоторое время водитель транспортного средства явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска, — прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ряд местных СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что нарушитель — депутат татарского районного совета. Однако в правоохранительных органах эту информацию пока не подтверждают.

Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. Был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По уголовному кодексу водителю грозит до одного года лишения свободы.

Дело по ст. 264 УК РФ не возбудили, потому что тяжкого вреда пока нет, добавили в областной прокуратуре.