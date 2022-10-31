Ушел из жизни заслуженный артист России Евгений Калашник

Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит по поводу кончины заслуженного артиста России Евгения Андреевича Калашника.

Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий. Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего – Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек.

Евгений Андреевич Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище в 1971 году, после чего получил приглашение в Челябинский драматический театр имени М. Горького. С 1974 по 1975 год – актер Новосибирского областного театра драмы (ныне – театр «Старый дом»). С 1975 по 1977 год служил в труппе Ашхабадского русского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 1977 по 1980 год – актер Новосибирского областного театра драмы. С 1980 по 1981 год работал в Северо-Осетинском русском драматическом театре города Орджоникидзе. С 1981 по 1988 год – вновь в Новосибирской облдраме.

В 1988 году Евгений Калашник был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), где прослужил до 2010 года. В 2016 году вновь вернулся на сцену «Глобуса», где завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.

Почетное звание «Заслуженный артист России» Евгению Андреевичу присвоено в 1994 году.

В числе сыгранных ролей: Лопахин («Вишневый сад» А. Чехова), Пистетер («Воздушный город» Аристофана), Дон Гуан («Две маленькие трагедии» / «Каменный гость» А. Пушкина), Верховенский («Диктатура совести» М. Шатрова), Вагин («Дети солнца» М. Горького), Вышневский («Жадов и другие» по пьесе А. Островского «Доходное место»), Зверь («Зверь» В. Синакевича, М. Гиндина), Он («Кроткая» Ф. Достоевского), Дон Кихот («Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском» Е. Греминой), Он («Под небом голубым» М. Арбатовой), Полковник Фрили («ПослеЗавтра» / «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери), Господин Бежеарс («Преступная мать, или Второй Тартюф» П.-О. Бомарше), Князь К. («Прощальная гастроль князя К.» по повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон»), Саша («Путники в ночи» Я. Гловацкого), Майор Ликонда («Священное пламя» С. Моэма), Оберон («Сон в летнюю ночь» У. Шекспира), Чарльз («Убийство Гонзаго» Н. Йорданова), Альбериго («Учитель танцев» Лопе де Вега), Тригорин («Чайка» А. Чехова) и многие другие.

Евгений Калашник выпустил два спектакля в качестве режиссера: «…Забыть Герострата!» Г. Горина и «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой.

Прощание с артистом состоится 1 ноября 2022 года с 11.00 до 12.00 в Новосибирском крематории.