Рекламодателям

Ушел из жизни заслуженный артист России Евгений Калашник

  • 31/10/2022, 10:43
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего – Дон Кихот.

Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит по поводу кончины заслуженного артиста России Евгения Андреевича Калашника.

Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий. Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего – Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек.

Евгений Андреевич Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище в 1971 году, после чего получил приглашение в Челябинский драматический театр имени М. Горького. С 1974 по 1975 год – актер Новосибирского областного театра драмы (ныне – театр «Старый дом»). С 1975 по 1977 год служил в труппе Ашхабадского русского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 1977 по 1980 год – актер Новосибирского областного театра драмы. С 1980 по 1981 год работал в Северо-Осетинском русском драматическом театре города Орджоникидзе. С 1981 по 1988 год – вновь в Новосибирской облдраме.

В 1988 году Евгений Калашник был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), где прослужил до 2010 года. В 2016 году вновь вернулся на сцену «Глобуса», где завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.

Почетное звание «Заслуженный артист России» Евгению Андреевичу присвоено в 1994 году.

В числе сыгранных ролей: Лопахин («Вишневый сад» А. Чехова), Пистетер («Воздушный город» Аристофана), Дон Гуан («Две маленькие трагедии» / «Каменный гость» А. Пушкина), Верховенский («Диктатура совести» М. Шатрова), Вагин («Дети солнца» М. Горького), Вышневский («Жадов и другие» по пьесе А. Островского «Доходное место»), Зверь («Зверь» В. Синакевича, М. Гиндина), Он («Кроткая» Ф. Достоевского), Дон Кихот («Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском» Е. Греминой), Он («Под небом голубым» М. Арбатовой), Полковник Фрили («ПослеЗавтра» / «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери), Господин Бежеарс («Преступная мать, или Второй Тартюф» П.-О. Бомарше), Князь К. («Прощальная гастроль князя К.» по повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон»), Саша («Путники в ночи» Я. Гловацкого), Майор Ликонда («Священное пламя» С. Моэма), Оберон («Сон в летнюю ночь» У. Шекспира), Чарльз («Убийство Гонзаго» Н. Йорданова), Альбериго («Учитель танцев» Лопе де Вега), Тригорин («Чайка» А. Чехова) и многие другие.

Евгений Калашник выпустил два спектакля в качестве режиссера: «…Забыть Герострата!» Г. Горина и «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой.

Прощание с артистом состоится 1 ноября 2022 года с 11.00 до 12.00 в Новосибирском крематории.

Фото с сайта театра «Глобус» 

816

Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Театр Глобус некролог


Спецоперация на Украине

Японский производитель шин Bridgestone готов продать свои активы в РФ
31/10/22 17:20
В судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации
31/10/22 16:20
Huawei больше не поставляет смартфоны в Россию
31/10/22 16:18
запчасти для техники

Новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu

В рамках импортозамещения по заказу российских компаний предприятие расширяет ассортимент выпускаемых деталей для отечественной и зарубежной техники.
Читать статью >>
переработка отходов производства

В Томске «Сибагро» запускает установку по переработке отходов производства за 420 млн. рублей

При успешных испытаниях установки инвестиции в ее масштабирование могут быть доведены до 1 млрд. рублей.
Читать статью >>
иски в суд по мобилизации

В судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации

В основном решения — не в пользу истцов.
Читать статью >>
строительство газопроводов

Дмитрий Лукашев: Федеральная власть слышит предложения с мест

Представитель новосибирского бизнеса — о том, как идеи из регионов превращаются в проекты федеральных компаний. Пример — строительство газопроводов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

Депутат Татарского райсовета арестован на 11 суток

31/10/2022, 18:26

Тактильные знаки появились на ж/д станциях «Рожневский бор» и «Матвеевка» в Новосибирске

31/10/2022, 18:12

Новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu

31/10/2022, 18:06

В Томске «Сибагро» запускает установку по переработке отходов производства за 420 млн. рублей

31/10/2022, 16:51
Популярное

Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников

31/10/2022, 15:15

Кредитные каникулы для мобилизованных: как оформить

28/10/2022, 12:36

Ксению Собчак подозревают в вымогательстве у Ростеха11 миллионов рублей

28/10/2022, 11:08

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Население возвращается к сберегательной модели поведения

31/10/2022, 11:43

ВТБ пока сохраняет ставки по кредитам

31/10/2022, 11:40

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в заседании Клуба Директоров

31/10/2022, 11:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска