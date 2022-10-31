Есть ли смысл строить офисы и бизнес-центры на левом берегу Новосибирска?

Берег левый, берег правый…

— В Новосибирске центр города находится на правом берегу. Точка отсчета — площадь Ленина. Деловую часть города образуют Центральный район, часть Железнодорожного, Октябрьского и Заельцовского районов.

Как и в любом городе, в центре расположены все здания органов власти, культурные учреждения, бизнес-центры, торгово-развлекательные центры, гостиницы, университеты, клиники, банки, рестораны и бары, бутики и прочие центры притяжения. Там же, естественно, строится самое дорогое жилье.

Новосибирск — не исключение.

Сегодня на правом берегу есть все для того, чтобы, пожалуй, отсюда не выезжать на левый. И с каждым годом из-за прославивших наш город пробок этот тренд только усиливается.

Заставить жителя правого берега поехать на левый — то еще занятие! Должно произойти что-то значительное или накопиться пул дел и задач. А для жителя левого берега ехать на правый — в порядке вещей.

Это демонстрирует и график пробочного движения на мостах города: утром все стоит слева направо, вечером — наоборот.

Буду неточен, если не отмечу, что международный аэропорт Толмачево расположен на левом берегу. И уже об это разбивается предположение, что «правым» можно обойтись без него.

А что еще является центром притяжения левобережья для жителей правобережья — давайте посмотрим!

Областная клиническая больница. «МЕГА ИКЕА» — которая уже без ИКЕА (думаю, что без нее трафик сильно просел). Самая большая площадь левого берега с самым большим количеством торговых центров. «Экспоцентр» — самое крупное выставочное пространство в городе. Аквапарк — самый крупный крытый аквапарк в России. Университеты: НГТУ, СибУПК, СГУГиТ. Канатная дорога и трасса для катания на Горской. Пляжи. Строящаяся спортивная арена, также станет центром притяжения. Хилокский рынок. Большое количество автосалонов. Промышленно-логистический парк. Монумент Славы. Бугринская роща.

Да, неплохо… И это явно еще не все. Так что утверждать, что правый берег может обойтись без левого — это явное преувеличение!

Но одно можно утверждать смело — что деловой центр Новосибирска находится на правом берегу. Практически любая международная компания, которая планирует (теперь уже планировала) открыть представительство в Новосибирске, выбирает правобережье. В первую очередь потому, что именно там находятся бизнес-центры класса А: Double Hill, «Лига-Капитал», «Гринвич», «Кронос» (которые, по-хорошему, уже нужно считать классом В+ из-за возраста), а также все крупные ключевые бизнес-центры класса В: «Новая высота», «Ланта-центр», MOST, «Ситицентр», «Кобра», «Кристалл», «Время», «Речной вокзал» и т.д.

Левый берег такими компаниями рассматривается только в части бизнес-центра, который входит в состав МФК «Сан-Сити» (класс В).

Но это не означает, что бизнеса на левом берегу нет. Деловым центром левобережья считается весь проспект Карла Маркса и один-два квартала от него в стороны.

Неплохие бизнес-центры там есть, но они сосредоточены не только в деловом центре левого берега, а разбросаны по всей его территории. Плюс зачастую они все небольшие и в лучшем случае тянут на класс В-.

Навскидку это такие бизнес-центры, как «Форум», «Горский», «Геос», «Южный», «Магнат», «ЦДС-Альянс», БЦ на Плахотного, МФЦ на площади Труда, НЛК, БЦ на Станционной, 60/10 и т.д.

Особенностью левого берега можно считать достаточное количество небольших бизнес-центров и административных зданий в промышленной и торгово-складской частях Ленинского и Кировского районов. Иногда, кстати, можно натолкнуться на офисы очень высокого уровня, которым смело можно присваивать класс В или даже А. Сразу видно, что здания строились в хорошие, «жирные» времена, под себя — и денег никто не жалел.

Если такие объекты выходят на рынок, то попадают под пристальное внимание арендаторов из-за очень большого дефицита качественных офисов на левом берегу. Это и логично! Ведь из-за своего расположения такие объекты стоят значительно меньше своих аналогов на правом берегу. А если для вашего бизнеса локация офиса не так важна или, наоборот, очень важно найти офис именно на левом берегу, то такие варианты долго не задерживаются.

Кто же является арендатором офисов на левом берегу?

Во-первых, те, кто там проживает. И эта категория людей в последние годы увеличивается и будет увеличиваться. Причиной тому очень активное строительство крупных жилых комплексов. И надо сказать, что уровень, класс проектов только повышается, а значит, покупать в них квартиры будет более платежеспособная часть населения, которая в последующем и может увеличить пул желающих работать в качественных офисах на левобережье.

Во-вторых, те, кто уже имеет офис, представительство, филиал на правом берегу. И теперь еще нужен на левом.

В-третьих, те, кто хочет оптимизировать свои затраты на аренду, поскольку ставки на левом берегу ниже.

В-четвертых, те, чьи основные клиенты, подрядчики, партнеры, сотрудники проживают и ведут бизнес на левом берегу, имеют складские комплексы и производства, кому необходимо быть ближе к омской трассе или аэропорту Толмачево.

Так может ли правый берег жить без левого, а левый — без правого?

Определенно, нет! И, конечно, улучшение сообщения между берегами должно быть одной из самых важных задач руководства города.

Существует ли офисный рынок на левом берегу? Определенно, да!

Есть ли нехватка качественных современных офисных зданий и бизнес-центров? Да, есть!

Есть ли смысл строить такие объекты и будут ли они востребованы? Да, однозначно!

Главное, конечно, не промахнуться с локацией и концепцией. А в этом мы вам точно можем помочь!

Фото и материал предоставлены Александром Назаровым