67% новосибирцев изменили предпочтения при выборе авто из-за пандемии

После периода пандемии и карантинных мер у 67% опрошенных жителей Новосибирска изменились предпочтения в выборе автомобиля. К таким выводам пришли эксперты ПАО «РГС Банка». 47% теперь рассматривают покупку автомобиля желаемой марки, но с пробегом, а 20% готовы купить автомобиль другой, более дешевой, модели. 33% респондентов не изменили свои изначальные планы и собираются приобрести ранее понравившийся автомобиль.

Если говорить о ценовых предпочтениях новосибирцев, то приобретение автомобиля стоимостью до 750 тыс. рублей в текущей экономической ситуации рассматривают 73% опрошенных по сравнению с 43% до кризиса. 44% респондентов рассматривает покупку автомобиля по цене 750 тыс.- 1,5 млн рублей — 37% до режима самоизоляции и пандемии. Спрос на автомобили дороже 1,5 млн рублей чуть снизился: транспортное средство по такой цене планируют купить уже 17% опрошенных по сравнению с 20% до кризиса. Женщины (67% среди женской аудитории) чаще мужчин (43% среди мужской) готовы приобретать автомобили стоимостью до 750 тыс. рублей. Мужчины предпочитают покупку более дорогих автомобилей (доля мужчин превалирует во всех остальных ценовых разрезах при покупке авто стоимостью более 750 тыс. рублей).

71% новосибирцев планируют купить автомобиль с пробегом, в это же время 63% респондентов присматриваются к новым авто. Мужчины чаще женщин (79% среди мужчин и 70% среди женщин) готовы приобрести новый автомобиль, а женщины чаще рассматривают возможность покупки машины с пробегом (61% среди женщин против 42% среди мужчин).

Покупка иномарки – в приоритете у жителей Новосибирска (100% опрошенных хотели бы приобрести машину именно иностранного производства). Наиболее востребованный ценовой сегмент иностранных автомобилей среди россиян – до 750 тыс. за автомобиль с пробегом и 750 тыс. -1,5 млн за новую машину — на такие цены ориентируются по 28% опрошенных.

При этом 25% новосибирцев в то же время рассматривают покупку отечественного автомобиля. Чаще всего о подобных планах заявляют респонденты старше 55 лет (39%).

Фото: pixabay.com, автор- Rattakarn_