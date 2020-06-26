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Мероприятия запрещаются «с устной подачи губернатора»

Примерно такую позицию транслирует мэрия, запрещая митинг против конституционных поправок.
  • 26/06/2020, 16:42
Автор: Евгения Серёгина
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«Если президент организует 1 июля общероссийское голосование, общероссийское мероприятие, то и нам обязаны согласовать, разрешить и обеспечить содействие в проведении мероприятия, чтобы не дискриминировать в правах».

Судьба митинга против голосования по поправкам в Конституцию РФ, ранее заявленного общественниками на 1 июля, но попавшего затем под запрет мэрии, пока еще в подвешенном состоянии. Сегодня суд Центрального района под председательством судьи Елены Певиной, рассматривающий иск организатора мероприятия, руководителя регионального общественного фонда «Мы против коррупции» Виктора Сорокина к мэрии, выслушал позиции сторон.

Напомним, что 19 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть в официальном письме организаторам фактически согласовал проведение протестной акции с условием перенесения места ее проведения на площадку около театра «Глобус». Однако 23 июня в новом письме общественникам уже транслировали запрет на проведение мероприятия. Автор документа ссылался на федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, сообщая о возможных рисках распространения коронавируса среди участников мероприятия, на которое организаторы, как пояснил Сорокин в комментарии Infopro54, рассчитывали привлечь до тысячи человек.

По словам Сорокина, запрет можно было бы считать правомочным, если бы речь шла обо всех массовых мероприятиях, запланированных на территории города. Однако, как напоминает общественник, на эту же дату заявлена и организация голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

 Сейчас у нас на руках два ответа,  говорит Сорокин.  Один разрешает проводить митинг, второй запрещает. При этом во втором ответе отсутствует даже упоминание об отмене первого. В соответствии с Конституцией все равны в своих правах. Если президент организует 1 июля общероссийское голосование, общероссийское мероприятие, то и нам обязаны согласовать, разрешить и обеспечить содействие в проведении мероприятия, чтобы не дискриминировать в правах.

Второй момент, на который обращает внимание общественник, — сама дата проведения и возможного митинга, и голосования по поправкам — 1 июля, при том, что в настоящий момент режим повышенной готовности объявлен в Новосибирской области до 30 июня, а новых нормативно-правовых актов от регионального правительства по поводу его продления пока не было.

В свою очередь, мэрия ссылается на устное сообщение губернатора о продлении режима повышенной готовности после 30 июня.

 Режим повышенной готовности, введенный 18 марта, не отменен,  напоминает представитель мэрии Евгений Никоненко.  Более того, губернатор заявил, что он будет продлен. Срок до 30 июня еще не истек, еще есть время продления.

Однако, как на суде обратили внимание общественники, устное заявление для СМИ — даже высшего должностного лица региона — не может иметь юридической силы, если оно не подкреплено соответствующим нормативно-правовым актом. А такого акта пока еще нет.

Самоизоляция переходит в повышенную готовность

Стоит напомнить, что данная информация, на которую ссылается представитель мэрии, была озвучена губернатором в полусекретном режиме так называемой «пресс-конференции», на которую были приглашены представители только аффилированных с областным правительством СМИ. Остальные региональные издания и информагентства об этом узнали постфактум.

Следующие несколько моментов, на которые обратили внимание участники процесса, касаются предполагаемого места проведения акции. Как утверждают в мэрии, площадь предложенного участка перед «Глобусом» и заявленное число участников митинга не позволят организаторам соблюсти необходимые меры предосторожности в случае, если карантин будет продлен. Что касается более просторного участка в Первомайском сквере, на котором акция была запланирована изначально, то, как уже сообщалось, глава города в первом письме к общественникам о перемене места, аргументировал тем, что на данную площадку 1 июля уже заявились организаторы другого мероприятия. На вопрос и истца, и судьи о судьбе этого «другого мероприятия» и о том, было ли его организаторам отказано в проведении, представитель мэрии ответить оказался не готов. В связи с этим в рассмотрении иска был объявлен перерыв, чтобы в руководстве муниципалитета прояснили данную ситуацию.

 Нам говорят: «Вы не сможете обеспечить безопасность, вы ничего не контролируете»,  озвучивает свою позицию соорганизатор митинга,  общественник Михаил Кондрюков. — Эти доводы ни на чем не основаны. В то же время миллионы людей будут двигаться на избирательные участки без контроля  в масках, без масок. То есть президент знает, что пандемия пошла на спад, разрешил 1 июля общероссийское публичное мероприятие. А здесь, получается, мэрия говорит, что это все  неправда.

Следующее заседание суда по иску Виктора Сорокина к мэрии Новосибирска состоится 29 июня.

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