Рестораторы: Новосибирская область идет на рекорд по самоизоляции

— В общественную организацию «Федерация рестораторов и отельеров Сибири» (ФРИО) за последние два дня с криком о помощи обратились более 100 предприятий общественного питания всех форматов и масштабов, работающих в Новосибирской области, — сообщил в письме к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову президент ФРИО Владимир Бурковский (имеется в распоряжении редакции).

Он отметил, что период запрета на работу предприятий HoReCa в регионе после 28 июня превысит 90 дней. Это мировой рекорд по ограничению работы отдельной отрасли — таких прецедентов в мировой практике еще не было.

— Отсутствие в регионе на сегодняшний день дорожной карты возобновления работы нашей отрасли уже наносит больший ущерб предприятиям, чем непосредственное закрытие. Из-за данной неопределенности сотрудники наших предприятий, их семьи, находящиеся на грани выживания, в том числе из-за неотмененных ипотек, не могут поехать на временные работы в соседние регионы, в которых деятельность предприятий общественного питания уже разрешена, — говорит Бурковский.

От лица профессионального сообщества он обратился к главе региона с просьбой — помочь отрасли добиться ясности по срокам открытия летних площадок общепита. Авторы письма отмечают, что очень надеются получить ответ на данный вопрос до 30 июня — срока истечения 90-дневного карантина для предприятий питания Новосибирской области.

— Если нас не услышат, то будем писать обращение к президенту России Владимиру Путину — как наши питерские коллеги. Они направили письмо главе государства на этой неделе, — заявили InfoPro54 участники рынка.

Между тем вчерашней пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил, что режим повышенной готовности в регионе продлится после 1 июля. По его словам, возобновление работы объектов, где предполагается массовое присутствие посетителей и покупателей (ТЦ, кинотеатры, развлекательные центры, крупные объекты общепита), произойдет в последнюю очередь. Сроки очередного продления теперь уже «режима повышенной готовности» пока не обозначены.

По данным областного минпромторга, по состоянию на 1 января 2020 года городская сеть общественного питания насчитывала 2209 предприятий на 114 тысяч посадочных мест (+3,8% к 2018 году). В своем первом письме к губернатору области в апреле представители HoReCa предупреждали, что уже два месяца простоя ставят многие предприятия отрасли под угрозу закрытия.

Напомним, в Иркутске предприятия общепита практически не уходили на карантин. В Кемеровской области работа ресторанов и кафе возобновлена с 18 мая. В Омской области летние веранды ресторанов и кафе выпустили из самоизоляции с 12 июня. В Красноярске, в Алтайском крае и Томске рестораны пока закрыты, как и в Новосибирске.

По данным оперативного штаба, на утро 26 июня в регионе зарегистрированы 108 новых случаев инфицирования СOVID-19, всего 5566 случаев. В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека. По данным Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 25 июня летальность коронавируса в Новосибирской области составляет 1,50%. Это самый высокий показатель в Сибири.

Фото автора