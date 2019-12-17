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68 фактов незаконного потребления газа выявлены в Новосибирской области

Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.
  • 17/12/2019, 08:00
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ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» в текущем году выявило 68 фактов несанкционированного потребления газа жителями Новосибирской области. Сумма выявленного ущерба превышает 3,2 млн рублей. Наибольшее количество фактов хищения газа — в Новосибирске, п. Октябрьский Мошковского района и Чулыме, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

— Самые распространенные нарушения — незаконные врезки в газопровод при отсутствии договора поставки газа. Зачастую для этого используются подручные средства, резиновые шланги. Именно так, не задумываясь о правилах безопасности и возможных последствиях, подключились к газопроводам 45 жителей региона. В 19 случаях самостоятельно подключались к системе газоснабжения хозяева частных домов, отключенных от газа за большие долги. Кроме этого, были зафиксированы 4 случая вмешательства в работу прибора учета газа, — констатировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются сотрудниками газораспределительных организаций. По фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы.

— За нелегальное потребление природного газа предусмотрены как административная ответственность в виде штрафов, так и уголовная, вплоть до 6 лет лишения свободы. Более того, гражданам, ранее подвергавшимся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям, за повторное подобное правонарушение также грозит уголовная ответственность, — прокомментировала Елена Комарова.

Кроме административного либо уголовного наказания нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ — исходя из максимальной мощности оборудования и не менее 3 месяцев его круглосуточной работы. Если мощность несанкционированно подключенного оборудования определить невозможно, то оплата производится по нормативам с применением коэффициента 10.

— Рейды по обнаружению и пресечению несанкционированного отбора газа проводятся постоянно и повсеместно, — подчеркнула Елена Комарова. — Своевременное пресечение незаконного пользования газом существенно повысит нашу с вами безопасность, поможет предотвратить трагедию, спасет чью-то жизнь!

Сообщить о хищении природного газа физическим или юридическим лицом можно круглосуточно по телефону (+7 383) 241-97-39 (автоответчик), в WhatsApp на номер +7 958 451-31-15 или в электронном письме по адресу gaz@nrg.org.ru.

В рабочее время: по телефону 8 800 250-98-27 (звонок бесплатный), либо по телефону абонентского пункта. Анонимность гарантируется!

Фото предоставлено пресс-службой компании

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