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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования

  • 17/12/2019, 10:07
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования. В среднем ставки были снижены на 0,2 – 0,41 процентных пункта.
Минимальная ставка по программе приобретения строящегося жилья составляет: 8,49% годовых – при сумме кредита от 5 млн рублей, 8,79% годовых – при сумме кредита до 5 млн рублей.

Банк УРАЛСИБМинимальная ставка по программе приобретения готового жилья составляет 8,59% годовых.

По программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков минимальные ставки остались без изменений: 8,39% годовых – при сумме кредита от 5 млн рублей, 8,99% годовых – при сумме кредита до 5 млн рублей.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет 4,9% годовых (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта). Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Также заемщиком по данной программе может быть любой гражданин, имеющий ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022. При этом не имеет значения общее количество детей в семье. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Условиями программы оговаривается, что ребенок может быть также усыновленным (удочеренным).

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление ипотечного кредитования. Новым и действующим клиентам Банк предлагает привлекательные условия по кредитам. Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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