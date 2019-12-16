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Малышу требуются деньги на обследование

Не хватает — 95 023 рубля.
  • 16/12/2019, 21:31
Русфонд

У трехлетнего Вани Семешова эпилепсия неясного происхождения. Ему необходимо обследование.

— Ваня родился недоношенным, с экстремально низкой массой тела, в тяжелом состоянии. Сына почти четыре месяца выхаживали сначала в реанимации, потом в отделении патологии новорожденных. Первые судороги у Вани начались в год и четыре месяца, врачи поставили ему диагноз «эпилепсия». Сыну назначали разные противосудорожные препараты, но улучшения были лишь кратковременные, — рассказывает мама Вани Юлия Семешова.

По ее словам, приступы случаются по пять раз в день, тяжелые – с рвотой и задержкой дыхания.

— Из-за болезни Ваня отстает в физическом развитии: не ходит самостоятельно, не говорит. Врачи не могут определить причину приступов, а значит, подобрать действенные препараты, — говорит Юлия.

Эпилептологи рекомендуют сделать Ване развернутое генетическое обследование, по итогам которого можно будет наконец назначить подходящее лечение.

— У ребенка тяжелая форма эпилепсии, не поддающаяся терапии. Для уточнения причины заболевания и назначения эффективного лечения мальчику требуется провести генетическое обследование, — говорит эпилептолог Центра эпилепсии, пароксизмальных состояний и нарушений сна «Алгоритм» (Новосибирск) Елена Парамонова.

По данным Русфонда, стоимость обследования составляет 95 023 рубля. Маме Вани самостоятельно не собрать такую сумму и она просит помощи.

— Такое обследование проводится только на платной основе, а мне самой необходимую сумму не собрать. Я – мать-одиночка, много денег идет на лекарств сыну, в семье у нас еще дочь-школьница. Прошу у вас помощи! — говорит Юлия.

Помочь Ване можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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