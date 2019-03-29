7 лайфхаков для бизнеса

Одна голова хорошо, а две лучше. Особенно для дебютантов бизнеса или молодой команды, которые ищут пути к рыночному успеху или средства для запуска нового проекта. Цифровые технологии, индустрия связи, интернет — вот нейронные связи бизнеса. К 2019-му в цифровом мире накопилось немало полезных лайфхаков для бизнеса. Подробнее об этих инструментах в совместном проекте InfoPro54 и мобильного оператора Tele2.

Экспертные интернет-сообщества и блоги.

Их в бездонном космосе интернета множество. Ниже — самые толковые.

openbusiness.ru Пожалуй, самый раскрученный из российских бизнес-порталов. По атмосфере похож на гигантский выставочный центр или ритейл-парк. Энциклопедизм и вариативность. Готовые бизнес-планы, алфавитно-упорядоченные франшизы, виртуальные планировщики для составления бизнес-планов и поиска точек безубыточности. Бесплатные консультации от экспертов. Полезен для тех, кто хочет диверсифицировать свой бизнес, и, конечно же, для дебютантов.

А вот портал moneymakerfactory.ru будет интересен бизнесменам, намеревающимся поработать с Китаем. Это его бесспорная фишка.

Еще один портал с высокой плотность контента — spark.ru. Сам себя определяет, как тусовка технологических проектов. Хорошая «упаковка» материалов. Тематика — от управленческих до бытовых (но ориентированных именно на житейскую специфику российского бизнесмена). Никакого эгоцентризма, взамен того — разнообразные полезные ссылки. Например, на школу skyeng.ru — для людей с планами на международный бизнес, для тех, кто хочет прокачать свой английский. В разных социальных сетях у этого сообщества предпринимателей разная подача. Впрочем, так и должно быть у любого толкового ресурса.

selfhacker.net Ресурс с обликом «информационного молла». Выверенная графика и наглядный дизайн делают его подходящим вариантом для тех, кто подустал от жесткой интенсивности и хочет «прокачаться» в режиме релакса. По ощущению ресурс очень похож на шопинг-молл: много разного, нарядно и универсально. Есть разделы, введенные явно для тех, кому попросту некогда заходить на новостные или сервисно-потребительские порталы. Пригодится на роль вспомогательного ресурса, куда можно зайти развеяться. Но развеяться не до радостной пустоты в голове, а до вдохновенной бодрости.

Нетворкинги

Продуктивная среда для тех, кому идеи и опыт нужны в режиме «быстро, много, вот прям сейчас».

Самое важное тут — попасть в многоголосную беседу, а не в разговор «обо всем», который зафлудили и увели в дебри.

— Мне больше нравится слово «сообщество», — поясняет Евгений Бурденюк, генеральный директор ГК «Отелит Development», сопредседатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (имеет личный мастер-класс по организации нетворков). — Основа его — на 80% одни и те же люди, встречающиеся друг с другом в разных локациях. Но именно это позволяет в итоге познакомиться практически со всеми, наладить связи.

Нетворкинг, создание связей — это вторичный, побочный эффект различной «движухи», которой в городе много: конференций, выставок, мастер-классов. Наиболее насыщенна такая среда у комитета по предпринимательству мэрии Новосибирска и у областного Минпромторга. У них большая линейка анонсов, которая для стартапера и предпринимателя с небольшим стажем должна быть практически настольным чтивом. Событий они устраивают много, выбрать есть из чего. Надо просто ходить осмысленно, набирая багаж общения.

— Да, сбор таких контактов — дело наживное. Есть у меня и своя площадка — Клуб бизнес-коммуникаций FRONT office — открытое офисное пространство, где проходит множество встреч по деловой тематике. FRONT office, уже упомянутый лофт «Пчела», лофт «Мельница» — вот коммуникативные пространства, которые я чаще всего посещаю и сам использую, — говорит Бурденюк.

Практичным бизнес-чатом эксперт считает «Сделано в Новосибирске» — детище областного Минпромторга. Его участниками являются около 400 предпринимателей, большая доля банкиров, чиновников.

По части интернет-маркетинга у Новосибирска свои «фишки». Как-никак наш город — одна из интернет-столиц России. Так, именно тут действует школа интернет-маркетинга ProEnter — единственная за Уралом школа интернет-маркетинга с дипломом установленного образца и с лицензией Министерства образования РФ. Здесь большое сообщество наставников с высоким уровнем экспертизы, плотный график воркшопов.

Отдельная вкусная изюминка — режим экспертного разбора проектов edu.proenter.me/shturm. Причем, он двухролевой — можно либо свой проект выложить на разборку, либо самому подключиться к сообществу обсуждающих.

Коворкинги

Выручалочка для тех, кому обычный офис в аренду — хлопотно и дорого.

Коворкингов в Новосибирске не то чтобы ОЧЕНЬ много, но по этой части наш город — точно зауральский лидер.

Все коворкинги разные по тарифным планам, атмосфере, специализации. Например, Be Happy на Димитрова, 7 — органичное место для дизайнерских мастер-классов, арт-семинаров и вообще для стартапов с преобладанием гуманитарной составляющей. Лофт «Пчела» на Вокзальной магистрали, 8А — для медиа-проектов и замыслов в сфере интернета. «Мельницу» на Фабричной, 31 облюбовали деятели интерьерного дизайна, архитектуры и авторской моды. В коворкинге Business Lab на Чаплыгина, 47, напротив, нет никакой подчеркнутой «хипстоты», креативность интерьеров умеренная, зато он круглосуточный (важно для бизнесов с напряженным, рваным ритмом) и с разнообразными форматами. У форматов, к слову, очень наглядные имена: «Да так, на день снять», «На недельку», «Начать свой бизнес», «Комната для переговоров». Внутри — респектабельно и стильно.

Что до зашкаливающей стильности и образности, то по этой части сейчас явный лидер — коворкинг «Простор», что в «Сити-центре» — черной башне у площади Ленина, которая в центре Новосибирска видна, пожалуй, из любой точки. На сегодня это самый большой коворкинг за Уралом. Фишки — собственное конгресс-пространство «Поток», разнообразие локаций, столовая с концептуальным меню.

Сервисы проверки контрагентов

Это именно та реалия, про которую хочется сказать: «Ради этой штуки стоило изобрести интернет». Да, именно так!

rusprofile.ru Пожалуй, самый известный образчик этого формата. Содержит ключевые сведения о любом российском юридическом лице или предпринимателе в удобном, структурированном виде. Все о госконтрактах, арбитражных делах, проверках и исполнительных производствах. Отчеты о прибылях и убытках, отчеты Росстата о деятельности компаний, отчет о принадлежности бизнеса к малому и среднему, а также участие в госзакупках. Активное обновление и нет «протухшей» информации.

gid29.ru Сайт-антимошенник — для проверки сомнительных контрагентов. Судя по довольно неуклюжему дизайну, создавался как «народный» проект — энтузиастами, которым в тот момент было не до эстетики. Но нам же им не в багетной раме любоваться, да? Он нам для дела нужен. И утилитарные его достоинства бесспорно выше эстетических. Среди прочего содержит топ-лист мошенников из социальных сетей — и конкретных граждан, и групп. Есть и свои «но». В частности, несколько напрягает избыток капсолока в комментаторских разделах. Психологи к людям, «кричащим» заглавными буквами, относятся с некоторым подозрением.

CRM (Customers Relationship Management)

То, что позволяет контролировать качество работы отдела продаж.

Системы в глобальной сети — на любые приоритеты и кошельки (ибо бывают платными, бесплатными и, так сказать, условно бесплатными). Про один из столпов рынка — систему «Мегаплан» — наслышаны все, потому остановимся на новинках и альтернативах.

Итак,

amocrm.ru Онлайновая CRM-система и одна из любимиц Z-поколения.

consileri.ru Система «Консилери», адресованная малому бизнесу (от 2–3 сотрудников).

prostoy.ru СRM «Простой бизнес». Бесплатный тариф вмещает до 5 сотрудников. Подойдет для микро-бизнеса и небольших компаний.

Корпоративная связь

Любой предприниматель стремиться оптимизировать свой бизнес: сделать его максимально прибыльным без лишних затрат. Мобильный оператор Tele2 имеет в своем арсенале бизнес-услуги, которые в автоматизированном режиме все сделают за вас.

Корпоративная АТС позволяет всегда оставаться на связи с клиентом: работают ваши сотрудники «в полях» или находятся в командировке. Ну а в том случае, когда стартап работает без офиса или с арендованными местами в коворкинге, — ей вообще цены нет. Все входящие звонки идут на общий номер компании. А дальше абонент при помощи голосового меню выбирает, какой отдел или сотрудника хочет услышать. Еще одна из функций сервиса − возможность прослушивать общение с клиентами: это позволяет контролировать уровень сервиса компании, поддерживать единство коммуникационного концепта и предотвращать ситуации в стиле: «Я говорила точно по скрипту, это клиент виноват». Наконец, корпоративная АТС благодаря переадресации позволяет не потерять клиентские звонки, даже если в данный момент в офисе никого нет. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса. Кстати, услуга не требует покупки специального оборудования — все операции совершаются в облаке, пользователю достаточно обычного смартфона.

Бизнес-SMS — сотни персональных сообщений как действующим, так и потенциальным клиентам можно отправлять в два клика через личный кабинет. В адресной строке «отправитель» можно задать название магазина, фирмы или ваше имя, чтобы не было ощущения механического, безличного общения.

SMS-таргет — услуга позволяет делать рассылки по конкретной целевой аудитории. Таргетировать аудиторию можно по разным критериям: пол, возраст, геолокация, средний чек на услуги связи. Поэтому просто найдите «контрольную группу» — абонента Tele2, попадающего в вашу выборку, который в договоре поставил «галочку» напротив согласия о получении рассылок. Неиспользованные SMS переносятся на следующий ежемесячный пакет, не сгорая.

Краудфандинг

«Великий и ужасный» Kickstarter мы оставим за рамками этого обзора, ибо он уже существующие бизнесы игнорирует в принципе и благоволит только дебютам в чистом виде. Готовые бизнес-операторы с планами на диверсификацию, новый продукт или расширение бизнеса — это не по его части.

Из прочих международных краудфандинговых платформ примечательна booomerang.dk.

Изначальная специализация — финансирование проектов в сфере музыки, дизайна и производства видеоигр. Но тут тоже своя атмосфера: постепенно поверх этих тем наслоилась социальная патетика (родом-то платформа из Дании, где этой теме отдаются со всей суровой нордической страстью). И акцент переместился на «социалочку» и «зеленочку». Так что, на «Бумеранге» ваш супер-замысел может не приглянуться по простейшей причине — внимание потенциальных инвесторов перемкнул на себя проект по восстановлению популяции какой-нибудь редкой сумчатой совы. Ну, кто вы такой супротив сумчатой совы?

ulule.com За этим именем, похожим на слово из какого-то африканского языка стоит отнюдь не Африка, а Франция. Имя сайта — возглас французских сов. Так, по мнению французов, говорят совы (а вовсе не «Угу!»). Специализируется платформа на инвестировании творческих проектов: издательских, кинематографических, IT-разработках. На логотипе у них сова в стерео-очках. А вот сумчатая сова пролетает. Совсем пролетает. И это, скорее, радует…

— Для краудфандинговой платформы важна оперативность, — подчеркивает Алексей Чернов, генеральный директор ООО «Экодомика». — Однажды мы пользовались одной российской краудфандинговой платформой. Точнее сказать, попытались воспользоваться. Потому что регистрация была очень долгая и громоздкая, целый ворох вопросов, невнятный режим ожидания. И наша итоговая реакция — «Спасибо, мы как-нибудь сами». Теоретически, платное вывешивание более результативно, чем бесплатное — тебя и твой проект показывают не просто толпе, а целевой аудитории — тем, кто к тебе в потенциале максимально близок как инвестор. Но до этой фазы мы в отношениях с той платформой просто не дотерпели. Знакомые, которые выходили на зарубежные краудфандинговые платформы, говорили, что там заметно предубеждение к российским соискателям — возможно, на это влияют политические фобии, репутационные клише в стиле «эти ужасные русские».

boomstarter.ru Российская платформа с хорошими отзывами и широкой тематикой. Включает 15 категорий проектов: различные направления искусства, производство товаров, издательское дело, медиаиндустрия. Получение собранных средств возможно с ограничением по времени (при условии набора нужной суммы) или по достижению целевых инвестиций (для некоммерческих целей). Комиссионные сборы для проектов, набравших нужную сумму, составляют 5%.

Фото: pixabay.com, OOO «T2 Мобайл», группа VK ГЦРП