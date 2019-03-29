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Правительство региона придумало, как повысить эффективность управления госсобственностью

На 1 января 2019 года в регионе зарегистрировано право госсобственности на 85% объектов недвижимости.
  • 29/03/2019, 11:32
Автор: Евгения Серёгина
как повысить эффективность управления госсобственностью
На станции «Академической» работы планируется возобновить в 2020 году.

В Новосибирской области концепция управления и распоряжения госсобственностью принимается впервые. При этом на федеральном уровне работа по его созданию только началась. Об этом на заседании мартовской сессии регионального парламента заявил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

— На прошлогоднем заседании Госсовета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране был утвержден перечень поручений президента РФ. Одно из таких поручений — рассмотреть вопросы, касающиеся повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом, — напомнил чиновник.

Спустя несколько месяцев в Новосибирской области соответствующий закон был принят. Разработанная правительством концепция дает общую характеристику и описывает текущее состояние объектов госсобственности.

Закон об управлении госсобственностью занял 40 страниц

— Концепция представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на оптимизацию структуры государственной собственности Новосибирской области, имущества, закрепленного за государственными учреждениями, муниципальными предприятиями и областными исполнительными органами государственной власти. Также концепция включает в себя предложения по повышению эффективности управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ и земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности. В ней содержатся предложения по вовлечению объектов госсобственности в коммерческий оборот, — перечислил Шилохвостов.

В основу концепции заложены опыт и существующая система управления госсобственностью в регионе. Она является методической основой, элементом целевого планирования в сфере управления и распоряжения госсобственностью.

Роман Шилохвостов обозначил и ряд проблем, которые предстоит решить в сфере управления госсобственностью.

— Среди основных проблем — отсутствие регистрации ряда объектов. На 1 января 2019 года в регионе зарегистрировано право госсобственности на 85% объектов недвижимости. Некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Главные направления нашей концепции — оптимизация объектов для обеспечения более эффективного управления, сохранности и целевого использования, — пояснил чиновник. — К основным качественным результатам реализации концепции следует отнести повышение эффективности и качества управления объектами госсобственности, повышение качества корпоративного управления, обеспечение актуальности реестра, проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков.

В качестве примера объекта, нуждающегося в повышении эффективности управления, депутаты привели подстанцию «Академическая».

Земля под подстанцией «Новая Академическая» перейдет в управление органам госвласти

— Реализация этого проекта у нас сейчас «зависла». Председатель СО РАН Валентин Пармон говорит, что все зависит от области. Но в областном бюджете с нее сняли финансирование. Подстанция продолжает разрушаться, — напомнил зампредседателя комитета по строительству ЖКХ и тарифам Дмитрий Козловский.

Шилохвостов пояснил, что после подписания соглашения между СО РАН и правительством области участок, на котором размещается подстанция, был передан в собственность области и закреплен за управлением капитального строительства. Со следующего года на объекте планируется начать строительные работы.

Сессия заксобрания утвердила проект концепции управления и распоряжения государственной собственностью на ближайшие пять лет большинством голосов.

По состоянию на 1 октября 2018 года в реестр госсобственности Новосибирской области включены 2715 земельных участков, 3865 зданий, 2614 сооружений, 57802 единицы особо ценного движимого имущества, 120760 единиц иного имущества. Также в реестр включены 30 областных исполнительных органов государственной власти, 10 государственных унитарных предприятий, 399 государственных учреждений, 29 хозяйственных обществ, акции и доля уставных капиталов которых находятся в государственной собственности Новосибирской области. Из них 19 хозяйственных обществ созданы в процессе приватизации (в основном лесохозяйственная отрасль, а также АО «Санаторий «Тогучинский»). Оставшиеся 10 хозобществ, относящихся к институтам развития, созданы целевым образом: ОАО «Агентство инвестиционного развития», АО «Агентство развития жилищного строительства», АО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования», ГКУ НСО «Региональный информационный центр», АО «Академпарк», АО УК «Биотехнопарк», АО «УК ПЛП», АО «Экспресс-пригород», АО «Центральный мост» и т.д.

Фото: редакции

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