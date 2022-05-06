7 лучших авто для дальних поездок

При планировании отпуска одним из главных вопросов: «Как добраться до выбранного места отдыха?» Не во все уголки страны можно попасть на общественном транспорте, иногда единственным способом становится личный автомобиль – их и рассмотрим в этой статье.

Внимание следует уделить эргономике сидений, плавности управления автомобиля и вместительности салона. Для длительной поездки ценны такие факторы, как экономичное потребление топлива, вместимость корпуса и багажника, способность развивать приличную скорость, надежная подвеска.

Mercedes-Benz V-class

Самой популярной и комфортной машиной премиум-класса можно считать Mercedes-Benz V-класса. Это просторный минивэн мощностью 163 л.с с 7-ступенчатой коробкой «автомат». Машина имеет шестиместный тканевый салон, с тремя рядами индивидуальных стандартных сидений. Аудиосистема, кондиционер и дополнительный обогрев салона, круиз-контроль и автоматический ближний свет — этого должно хватить для приятного путешествия. У модели доступны многие конфигурации, которые позволят ощущать себя не только комфортно, но и роскошно.

Land Cruiser Prado

Очень уверенный автомобиль для междугородних поездок и путешествий, продуманный японскими инженерами. Высокий дорожный просвет позволяет отлично передвигаться по бездорожью. Внутри салон довольно большой, а багажное отделение рассчитано для размещения всех необходимых вещей, часть которых можно разместить и на крыше. Расход по трассе со средней скоростью 100-120 км/ч– 9.2-9.5 л. на 100 км. Преимуществами автомобиля можно считать возможность установки третьего ряда сидений.

Nissan X-Trail

Для тех, кто собирается в дальнее путешествие по сложному маршруту, кроссовер X-Trail подойдет как нельзя лучше. Подвеска автомобиля отлично ведет себя и на асфальтовом покрытии, и на болотистой местности. В иномарке удобно разместится семья из четырех человек, а при поездке парой задний ряд можно трансформировать в полноценную кровать. Модификация с дизелем самая экономичная: от заправки до заправки до 1000 км пробега по трассе. Плюсы машины, отмечаемые автолюбителями: экономичная, маневренная, беспроблемная. Тем не менее, некоторые жалуются на недостаточную шумоизоляцию в салоне.

Toyota RAV 4

Один из самых давних участников подобных списков – эта модель заслужила уважение у многих поколений автолюбителей. Высота хода 197 мм достаточна, чтобы проезжать по грунтовым дорогам. С дозаправкой проблем не будет – расход около 7 литров, а колонки с 95-м бензином всегда будут по трассе. Подвеска работает тяжеловато, но справляется с «пробоями» на ухабах. Просторный салон и багажник в 500 литров без проблем разместят четырех человек. Хоть он и значительно превосходит предыдущие поколения во внедорожных навыках, ему все же не по силам пройти тайгу.

Kia Sorrento

Еще один комфортабельный кроссовер среднего размера из Южной Кореи. Кажется, создан, чтобы много путешествовать. Машина очень дешевая, поэтому автомобиль очень популярен в России. В салоне все практично и универсально. Материалы качественные, поэтому водитель и пассажир не чувствуют неудобств. Багажник на 530 литров станет отличным бонусом, который поможет вам в пути, давая возможность не только путешествовать, но и работать, побеждать в бездорожье и т.д. Дорожный просвет небольшой, всего 185 мм – но если нет необходимости заезжать в труднопроходимые места, этого вполне достаточно.

Subaru Outback

Отличный пятиместный автомобиль, на котором с легкостью сможет путешествовать вся семья. В них от 320 литров до 970 литров багажа — вы сможете взять практически все, что посчитаете подходящим для путешествия. Благодаря большому дорожному просвету (более 20 см) и полному приводу этот современный универсал может составить конкуренцию любому среднеразмерному кроссоверу по проходимости. Объем двигателя от 2 литров до 3,6 литров.

Lada Largus

Среди российского автопрома также есть неплохой эконом вариант – Lada Largus с современным салоном отлично подойдет для комфортного путешествия. Сиденья эргономичны, водительское кресло имеет поясничную поддержку. Просторный багажник Lada вмещает 560 литров груза. Расход по трассе около 7 литров, а разогнаться можно свыше 150 км/ч. Благодаря увеличенной колесной базе и высокой крыше в салоне легко поместятся пять человек, также доступна опция с семью сидениями.

С учетом того, что большинство из автомобилей данного рейтинга достаточно недешевы, вы сможете сэкономить, если решите приобрести б/у машину в Европе. Компания SAUTO занимается продажей авто в Кишиневе и является официальным импортером транспортных средств в Молдову.