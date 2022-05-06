Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория. Почему снятся сны?

Почти третью часть мы проводим во сне. Даже праздник был учрежден — Всемирный день сна. Его отмечают в марте — во вторую пятницу месяца. Это повод для того, чтобы лишний раз уделить ему внимание.

Многие талантливые люди во сне раскрыли свои способности. Великий химик Менделеев увидел в своих снах периодическую систему химических элементов. Английский писатель Чарльз Диккенс видел своих персонажей в сновидениях, а потом переносил их на бумагу. Данте приснилась идея «Божественной комедии», Гете увидел вторую часть «Фауста» во время сновидений. Великий российский поэт Александр Сергеевич Пушкин видел строчки своих стихов. В чем смысл снов, которые снятся людям и что они могут значить? Эзотерика, онейрология (наука о физиологии сна) и сомнология (наука о сне) могут дать ответы на эти вопросы.

Почему снятся сны

Многие люди считают ночные видения мистическими способностями человека. Они считают их частью жизни и игрой разума. Наука занимается изучением природы сна, психологи озабочены поиском причин болезни души. Люди, верующие в магию и эзотерику, советуют запоминать свои сны и находить подсказки к ним. Созданы целые тома сонников.

Сон с позиции науки

Психика человека базируется на информации, полученной из сознания и подсознания. Сознание пронизывает внутренний духовный мир человека, оно наделяет людей способностью воспринимать и анализировать мир вокруг. Подсознание проявляется в переживаниях, манере поведения, ощущениях. Это часть психики. Психологи считают, что все наши действия берут начало именно в подсознании. Сновидения — это образы и озарения. У спящего человека бессознательные образы проникают в сны, которые являются частью подсознания. Ученые отмечают, что мы начинаем видеть сны даже не в младенчестве, а еще до появления на свет.

При помощи ночного видения удается лучше всего разглядеть те вещи, которые недоступны для человеческого глаза. Это происходит благодаря рефлексам, которые имеют тесную связь с интуицией. Не нужно пренебрегать этими историями, стоит попытаться их разгадать, обсудить с психологом.

Различные образы, идущие из нашего подсознания разыгрывают многообразные сюжетные линии. Человеку порой они могут показаться абсолютно бессвязными и не имеющими никакого смысла. Очень часто мы и не помним свои сны. Но можно обратиться к соннику и посмотреть, что означает увиденное во сне. Психологи уверяют в том, что можно даже повторить понравившееся сновидение. Наука шагнула вперед и предлагает сны «на заказ». В рамках исследования психолог Стивен Лаберж провел ряд экспериментов с людьми. Им была разработана методика осознанных сновидений и написаны книги. В них психофизиолог доказал, что возможно видеть во сне то, чего хочешь. Такие сны часто встречаются у детей: они представляют любимые лакомства и поглощают их в больших количествах, катаются на роликах, играют с друзьями. Одним словом, воплощают в жизнь все свои неудовлетворенные желания. Действительно, сны часто предсказывают будущее. Но это вовсе не магия, как многие считают. Это желания и страхи, которые живут в нашем подсознании. Они и приводят к определенным последствиям в жизни. Нужно быть осторожными, внимательными в жизни после того, как увидели плохие сны. Обходите неприятности стороной и старайтесь не попасть в опасные ситуации.

Почему снятся кошмары и тревожные сны?

В жизни каждого человека есть самые яркие события, которые вызывают у него наибольший стресс. При смерти близкого человека, аварии, болезни, развода, кражи имущества, организм вырабатывает гормоны стресса. Они «записываются» на уровне подкорки, периодически всплывая в памяти. Если в течение долгого времени вы видите кошмары – это говорит о том, что ваш мозг не справляется с накопившимся негативом. Ночным кошмарам характерны отрицательные эмоции (ужас, страх, тревога, гнев), которые сопровождаются учащенным сердцебиением и частым дыханием. Мозг, как заезженная пластинка, обращается к этой информации снова и снова, он не может забыть или приспособиться.

Человек днем может отгонять от себя тяжелые мысли, он способен отвлечься на дела, настроиться на позитив. Когда мы спим, то наши страхи могут полностью завладеть нами, поэтому во сне мы можем видеть страшные сны. Они вызывают чувство тревоги, даже после того, как человек проснется. В первую очередь нужно понять сигналы своего подсознания, чтобы избежать неприятностей. Кошмары снятся далеко не всем. Не более 4% взрослого населения имеют такую патологию.

Мечтают о цветных снах многие люди, но не всем это доступно. Сны в синих и зеленых тонах – это тоже очень хорошо. Главное, чтобы они были добрыми и позитивными.

О проблемах в организме говорят ночные грезы с другой окраской:

оттенки красного говорят о повышенной температуре тела и развивающейся болезни;

образы в коричневых и желтых — сигнал о заболеваниях желудка;

видения в серых и черных тонах говорят о депрессивном состоянии, нервном срыве и психической неуравновешенности.

После того как француз Альфред Мори в 1868 году провел эксперименты со сновидениями и пришел к выводу о том, что если человек находится в состоянии сна под воздействием звуков или света, ему будут сниться картинки, соответствующие этим воздействиям. При зажженной свече человек во сне видел пожар, при звуке ножниц над ухом, слышался звон колоколов. Ученые уверены, что подсознательное программирует сюжет сна оно вносит в него все раздражители, чтобы человек из-зи этого не смог проснуться.

Интересные факты о сновидениях

В настоящее время многие ученые занимаются изучением природы сна. С помощью современных исследований мы можем лучше понять это таинственное явление:

подергивание на начальном этапе засыпания называется гипнотическим рывком. Многие люди, засыпая, вздрагивают;

здоровый сон возможен только при ровном и спокойном дыхании. Укрепить дыхательные мышцы можно при помощи игры на духовых инструментах;

чтобы восстановить творческий потенциал, необходимо поспать в период с 14:00 до 16.00;

большинство людей нуждается в восьмичасовом сне;

с помощью сна мозг упорядочивает все впечатления, а психика во сне справляется с негативом.

Люди начали задумываться над ночными видениями еще до того момента, как научились говорить, они уже имели представление о том, что такое сон.

Классификация сновидений и их значения

Необходима подготовка к анализу ночных видений.

В чем смысл сна, который приснился вам?

Сон — это такая неотчетливая картина образов, которая часто бывает неясна даже после пробуждения. Чаще всего во сне фигурирует сам человек и люди, которых он знает. Нужно засыпать с мыслью о том, что вы должны запомнить то, что приснится ночью. Приготовьте листок бумаги и ручку. Пробудившись ото сна, сразу же напишите все, что запомнили. Попытайтесь выразить свои чувства. Остается только заняться расшифровкой того, что нам подкинуло ночью подсознание.

Сны, их толкование и управление ими

Образ из сна может быть абстрактным и даже не иметь отношения к реальности. Для того чтобы понять к чему он приснился, воспользуйтесь толкованием сонников.

Популярные трактовки снов:

сон, в котором вы падаете — к взаимной любви;

видеть себя голым — надо избегать опасных ситуаций;

выпадание зуба — проблемы в общении;

паническое бегство — срочное принятие решений;

парить в небе — изменения в жизни;

умереть во сне — необходимость закончить начатое дело до конца и приступить к новым.

Плохие сны надо отгонять от себя словами: «Куда ночь — туда сон». Приятный сон надо воплощать в жизнь словами: «Сон в руку!»

Есть также вещие сны:

сновидения-совпадения;

сны — детальные прогнозы событий;

сон-предсказание, человек сам создает для себя сценарий, согласно которому он будет жить под сон;

псевдоаномальный сон— люди фабрикуют вещий сон;

аномальные сны — не поддающиеся никаким понятиям;

сны, предсказывающие заболевания (при которых болезнь легких – это утопление, а больное сердце – выстрел в него).

Эффект дежавю возникает, когда кажется, что уже были ситуации, в которых вы находитесь сейчас. Может быть, это было во сне. Будьте внимательны к своим сновидениям и не пренебрегайте сигналами своего подсознания. Воспользуйтесь сонником и самоанализом, чтобы понять сюжет. Жизнь показывает, что случается то, во что человек верит. И выбирайте сами, во что вам верить. Увидев приятный сон, не забывайте произносить: «Сон в руку!».

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