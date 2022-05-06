Стальная упаковочная лента ГОСТ 3560-73 для обвязки

Если нет возможности использовать в качестве упаковочного материала изделий из полипропилена, полиэстера, то оптимально для этих целей подходит лента из стали, изготовленная в строгом выполнении требований действующего российского государственного стандарта ГОСТ 3560-73.
Стальной ленточный прокат активно используется для формирования отдельных упаковок стройматериалов (кирпичи, различного рода блоки, пакеты), металлической арматуры, металлопроката. Лента ГОСТ 3560-73 из стали незаменима на некоторых производствах для того, чтобы подготовить готовую продукцию к отправке на склады или непосредственно потребителям.
При выполнении производственной технологии для изготовления ленты для упаковки материалов, продукции используют либо конструкционную, либо углеродистую сталь. Все зависит от того, для чего ленточный прокат предназначен. Лента упаковочная выпускается в виде стальной полосы толщиной 0,2-1,8 миллиметров, при этом ширина варьируется в пределах 0,15-100 мм. Такие параметры свидетельствуют о широком спектре применения, поскольку можно ею обвязывать как строительные материалы, так и упаковывать габаритное оборудование, станки, механизмы. Поставка осуществляется в рулонах при минимальной массе в 100 килограммов.
Стальной ленточный прокат, выполненный строго по ГОСТ 3560-73 популярен в производственных подразделениях, в складских, логистических центрах, что можно объяснить его существенными достоинствами:
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Как правило, для проведения обвязки партий изделий для дальнейшей транспортировки используются специальные инструменты. Небольшие партии упаковываются вручную, а оптовые – с применением устройств механизации и автоматизации.
Таким образом, использование упаковочного стального ленточного проката позволяет подготовить товарную продукцию, стройматериалы, арматуру, металлопрокат для бережной доставки на склады или непосредственно по адресу покупателя.
Фото с сайта компании Стальарсенал
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