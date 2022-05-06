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Стальная упаковочная лента ГОСТ 3560-73 для обвязки

  • 06/05/2022, 16:09
Большинство выпускаемой продукции нуждается в упаковке для бережной транспортировки и безопасного удобного хранения.

Если нет возможности использовать в качестве упаковочного материала изделий из полипропилена, полиэстера, то оптимально для этих целей подходит лента из стали, изготовленная в строгом выполнении требований действующего российского государственного стандарта ГОСТ 3560-73.

Стальной ленточный прокат активно используется для формирования отдельных упаковок стройматериалов (кирпичи, различного рода блоки, пакеты), металлической арматуры, металлопроката. Лента ГОСТ 3560-73 из стали незаменима на некоторых производствах для того, чтобы подготовить готовую продукцию к отправке на склады или непосредственно потребителям.

Особенности и некоторые характеристики ленточного стального проката

При выполнении производственной технологии для изготовления ленты для упаковки материалов, продукции используют либо конструкционную, либо углеродистую сталь. Все зависит от того, для чего ленточный прокат предназначен. Лента упаковочная выпускается в виде стальной полосы толщиной 0,2-1,8 миллиметров, при этом ширина варьируется в пределах 0,15-100 мм. Такие параметры свидетельствуют о широком спектре применения, поскольку можно ею обвязывать как строительные материалы, так и упаковывать габаритное оборудование, станки, механизмы. Поставка осуществляется в рулонах при минимальной массе в 100 килограммов.

Преимущества стальной ленты для упаковки предметов, материалов, оборудования

Стальной ленточный прокат, выполненный строго по ГОСТ 3560-73 популярен в производственных подразделениях, в складских, логистических центрах, что можно объяснить его существенными достоинствами:

  • высокие прочностные, механические характеристики способствуют применению лент из стали для подготовки к доставке даже хрупких, стеклянных предметов;
  • товарная продукция остается в полной сохранности при упаковке с использованием стальной ленты, поскольку она абсолютно устойчива к таким нагрузкам, как растяжение, изгиб;
  • возможность автоматизации процесса упаковки, что служит условием для уменьшения времени на подготовку готовой товарной продукции к отправке;
  • продолжительный эксплуатационный период при сохранении механических свойств и параметров;
  • широкие возможности по выбору, в зависимости от типоразмера, характеристик, что способствует увеличению сфер применения.

Упаковочная лента продается на выгодных условиях в компании «СтальАрсенал» и купить ее можно, оформив заказ по ссылке: https://стальарсенал.рф/catalog/lenta/lenta-stalnaya-upakovochnaya-gost-3560-73/.

Как правило, для проведения обвязки партий изделий для дальнейшей транспортировки используются специальные инструменты. Небольшие партии упаковываются вручную, а оптовые – с применением устройств механизации и автоматизации.

Таким образом, использование упаковочного стального ленточного проката позволяет подготовить товарную продукцию, стройматериалы, арматуру, металлопрокат для бережной доставки на склады или непосредственно по адресу покупателя.

Фото с сайта компании Стальарсенал

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