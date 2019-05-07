 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

7 мая председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев поздравил клиентов банка – детей войны

  • 07/05/2019, 15:36
В канун самого главного праздника нашей страны банк пригласил самых старших клиентов вместе отметить День Победы.

Банк Акцепт— Всех рожденных в 20-30 годы прошлого века так или иначе коснулась война, — сказал Константин  Александрович. — Даже те, кто не воевал в силу возраста, перенесли все тяготы военного времени. Долг всех последующих поколений беречь  наших дедов и родителей и заботиться о них. Наш долг беречь и все завоевания наших предков, сохранить мир и независимость нашей Родины.  Я поздравляю всех с 9 мая — Днем Великой Победы! Желаю здоровья, счастья, заботы и любви ваших родных и близких и уверенности в завтрашнем мирном дне!

За чашкой чая в теплой атмосфере гости поделились воспоминаниями, рассказали о своей жизни в военное время, о том, как участвовали в восстановлении страна в мирное время.

Константин Александрович вручил подарки гостям, поблагодарил их от имени всего коллектива за сотрудничество и пожелал долгих лет жизни.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11
Предложение на них, напротив, упало на 11,9%.
Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

07/05/2019, 17:09
В течение 2019 года на предприятии планируют наладить производство шпона и технологического древесного угля.
Чипсы здесь не ходят!

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02
Томская IT-компания планирует привить школьным торговым автоматам диетологическую корректность.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

08/05/2019, 11:53

Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

08/05/2019, 10:33

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрирован 671 лесной пожар

08/05/2019, 09:59

В Новосибирске снова эвакуировали бизнес-центры и ТЦ

07/05/2019, 18:44

Проект AGRI-M поможет защититься от комаров

07/05/2019, 18:15

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

07/05/2019, 17:09

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02

На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

07/05/2019, 16:53

RAEX подтвердил рейтинг Новосибирску на уровне ruА-

07/05/2019, 15:56

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска