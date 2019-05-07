Новосибирская область – пилотный регион проекта развития паллиативной помощи

Представители Проектного офиса Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» посетили Новосибирскую область, которая станет одним из 25 пилотных регионов России по внедрению программы «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в регионе», сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ходе ознакомительной поездки представители Проектного офиса ОНФ посетили паллиативные отделения на базе Линёвской районной больницы, Новосибирской клинической районной больницы №1, отделение на базе городской клинической больницы № 12, а также ряд стационарных организаций социального обслуживания, находящихся в ведении министерства труда и социального развития региона.

По итогам изучения ситуации в регионе, члены рабочей группы предложили разработать для Новосибирской области собственную программу развития паллиативной помощи, так как регион имеет большой потенциал для создания необходимых условий для получения комплексного полноценного ухода во внебольничной обстановке, максимально облегчающего жизнь неизлечимо больного человека и его близких.

— В нашем регионе уже есть существенный опыт в оказании помощи паллиативным пациентам, мы не начинаем этот путь с самого начала. Тем не менее, мы заинтересованы в новой информации и в новом опыте, что отражает главную цель каждого из нас – это предоставить пациентам право на полноценную жизнь, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Подчеркивается, что само понятие «паллиативная помощь» необходимо расширять, чтобы оно отвечало принципам Всемирной организации здравоохранения. Такая помощь должна быть комплексной, включать в себя не только медицинскую составляющую, но и социальные услуги, духовную поддержку. Оказываться она должна не только самим пациентам, но и членам их семьи.

Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» и автономной некоммерческой организацией «Мастерская заботы» в рамках разработки индивидуальных программ развития паллиатива запустил проект по развитию паллиативной помощи «Регион заботы». В 25 пилотных регионах сотрудники помогут усовершенствовать помощь на дому, чтобы увеличить количество подобных пациентов и сделать подобную практику доступной для семей. ОНФ разработает региональные карты развития паллиативной помощи с учетом особенностей субъектов. Выбор пилотных территорий обусловлен их размерами, демографическими особенностями, уровнем экономического развития и развития паллиативной помощи. Пилотами проекта «Регион заботы» в числе первых станут Московская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Нижегородская, Кировская, Волгоградская, Курганская, Тюменская (с ХМАО и ЯНАО), Новосибирская, Кемеровская, Сахалинская области, республики Северная Осетия, Дагестан, Татарстан, Кабардино-Балкарская, Ставропольский, Красноярский, Приморский края, а также Санкт-Петербург, Ленинградская область. После запуска пилотных программ и анализа полученных результатов эксперты разработают единую методику формирования программ для всех регионов страны.

Фото: пресс-служба минздрава Новосибирской области