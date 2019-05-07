Отопительный сезон в Новосибирске завершается с 10 мая

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о завершении отопительного периода с 10 мая. Городские службы начинают подготовку объектов энергетического хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2019-2020 гг, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Согласно нормативам отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 оС на протяжении пяти дней. По прогнозу Гидрометцентра с 5 по 9 мая сохраняется устойчивое повышение среднесуточной температуры воздуха, — отметили в пресс-службе.

В Сибирской генерирующей компании напомнили, что во избежание «перетопов» и для обеспечения комфортной температуры в квартирах горожане имеют возможность досрочно прекратить теплоснабжение своих домов, обратившись с заявкой в управляющую организацию или перекрыть батареи у себя в квартирах.

Продолжительность отопительного периода в Новосибирске составила 233 дня. Это на 12 дней меньше, чем в предыдущем году.

— Во время отопительного сезона 2018-2019 специалистами компании было устранено 1888 дефектов на теплосетях, это больше чем за прошлый отопительный период на 3%. В первую очередь устраняли дефекты, влияющие на комфорт потребителей, — отметил Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК.

С 13 мая ООО «НТСК» приступят к гидравлическим испытаниям. В первую очередь испытания на плотность и прочность тепловых сетей пройдут по зоне ТЭЦ-2 (городской вывод), Кировской районной котельной № 1, по зоне ТЭЦ-4 (микрорайоны № 5, 6). Для сокращения сроков проведения испытаний работы будут вестись круглосуточно.

Отключение горячей воды с 13 по 26 мая (включительно) – на ул. Большевистской, ул. Фабричной, ул. Кубановской, ул. Владимировской, ул. Революции, ул. Щетинкина, ул. Урицкого, ул. Салтыкова-Щедрина, Комсомольском проспекте, ул. Шамшурина, проспекте Димитрова, ул. Максима Горького. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 0 часов 12 мая.

Отключение горячей воды с 13 по 26 мая (включительно) – на ул. Комсомольской, ул. Чигорина, ул. Герцена, ул. Оловозаводской (Северо-Чемской жилмассив), ул. Урманова, ул. Кожевникова, ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. 20 Партсъезда (микрорайон «Бугринская роща»), ул. Бетонной, ул. Бурденко, ул. Тульской, ул. Мира, ул. Петухова, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Дмитрия Шмонина, ул. Виктора Уса, ул. Палласа, ул. Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Северном проезде, в Акатуйском жилмассиве, ЖК «Матрешкин двор», части Станиславского жилмассива (в Ленинском районе). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 8 часов 12 мая.

Отключение горячей воды с 13 по 19 мая (включительно) – на ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветной, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Мясниковой, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова, ул. Родники, в Северном поселке на ул. Фадеева, ул. Игарской. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды с 8 часов 13 мая.

Отключение горячей воды у жителей Новосибирска займет максимум 14 дней.

— Эти мероприятия необходимо провести, чтобы будущий отопительный сезон прошёл надёжно и спокойно. Нужно убедиться в том, что следующий период все системы отработают в штатном режиме, — сказал Роман Корниенко, заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК.

Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

Отмечается, что пока более эффективной альтернативы таким испытаниям нет. Это требование правил эксплуатации, которые обязательны к исполнению на всей территории страны. Давление для этого вида испытаний выбирается индивидуально, в зависимости от планируемых режимов работы в предстоящий отопительный сезон. Температура сетевой воды во время испытаний также безопасна – не превышает сорока градусов Цельсия.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК просят жителей быть внимательными, не подходить близко к ремонтным участкам на теплотрассах и местам выхода воды на поверхность. Руководствоваться дорожными знаками и предупреждающими объявлениями.

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