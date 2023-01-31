7 плюсов каркасного дома. И 3 минуса

В 2020 году начался строительный бум, который не смог остановить даже стремительный рост цен на стройматериалы.
Несмотря на распространенные предрассудки о том, что жить надо в каменной крепости, в России сторонников конструктивно легких домов становится больше с каждым годом. И не потому что такая стройка считается бюджетной.
Конструктив
Стена каркасного дома состоит из вертикальных стоек, объединенных верхней и нижней обвязкой, и силовой обшивки из ОСБ плиты. Между стойками находится утеплитель. Со стороны помещения он защищен от влаги пароизоляцией и закрыт чистовой доской или гипсокартоном. Со внешней стороны стена обшивается ветрозащитной мембраной или плитой. После вентиляционного зазора монтируется отделка фасада.
Достоинства каркасного дома
- Теплосбережение. Сопротивление теплопередаче стены толщиной 15 см такое же, как у 50 см пористой керамики.
- Быстро прогревается. Для зимней дачи это бесценно.
- Скорость стройки. Дом возводится за два-три месяца в любое время года. Каркасник из сухой доски не дает усадки. Как только закрыт тепловой контур, можно начинать чистовую отделку.
- В каркасных стенах легко проложить скрытые коммуникации.
- Не требует заглубленного фундамента. Дома строятся на таком грунте и в таких местах, где о кирпичном или блочном здании не может быть и речи. Если используются винтовые сваи, стройка проходит вообще без бетонных работ.
- Гибкость проектирования каркасника позволяет учитывать самые актуальные тенденции архитектуры. Каркасный дом выглядит как угодно. Отделка зависит только от вкуса и бюджета – дерево, сайдинг, клинкер, штукатурный фасад.
- Он может быть модульным и увеличиваться вместе с растущей семьей. Чуткость к переменам делает каркасники новым трендом строительства частного дома.
В чем подвох
Как любая технология такие дома имеют свои недостатки или, скорее, особенности.
- Низкая тепловая инерция. Быстро прогревается, но так же быстро остывает без отопления. Для постоянного жилья есть решение проблемы — плитный фундамент повысит тепловую инерцию здания.
- Возведение каркасного дома требует хорошего качества стройматериалов. Он должен быть собран из сухой доски с отличной геометрией. Стройка из сырого пиломатериала приведет к возникновению щелей в стене, намоканию утеплителя и плесени.
- Серьезные требования к квалификации проектировщика и строителя. Каждое сечение доски, каждое конструктивное соединение определяется строительным кодексом. Делать проект должен специалист, разбирающийся в каркасной технологии. Не менее важно тщательное соблюдение нормативов при монтаже изоляционных мембран, утеплителя, дверей и окон.
При грамотном проектировании и выборе исполнителей все проблемы решаемы. С готовыми проектами можно ознакомиться здесь: https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye-doma/
Существует предубеждение, что каркасный дом — жилье эконом-класса. Это миф. По такой технологии строятся современные дома высокого уровня комфорта.