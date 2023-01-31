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7 плюсов каркасного дома. И 3 минуса

  • 31/01/2023, 18:52
каркасные дома
Сколько горожан мечтает о собственном доме? Со времен самоизоляции — почти каждый. Загородное жилье стало не элементом престижа, а жизненной необходимостью.

В 2020 году начался строительный бум, который не смог остановить даже стремительный рост цен на стройматериалы.

Несмотря на распространенные предрассудки о том, что жить надо в каменной крепости, в России сторонников конструктивно легких домов становится больше с каждым годом. И не потому что такая стройка считается бюджетной.

Конструктив

Стена каркасного дома состоит из вертикальных стоек, объединенных верхней и нижней обвязкой, и силовой обшивки из ОСБ плиты. Между стойками находится утеплитель. Со стороны помещения он защищен от влаги пароизоляцией и закрыт чистовой доской или гипсокартоном. Со внешней стороны стена обшивается ветрозащитной мембраной или плитой. После вентиляционного зазора монтируется отделка фасада.

Достоинства каркасного дома

  1. Теплосбережение. Сопротивление теплопередаче стены толщиной 15 см такое же, как у 50 см пористой керамики.
  2. Быстро прогревается. Для зимней дачи это бесценно.
  3. Скорость стройки. Дом возводится за два-три месяца в любое время года. Каркасник из сухой доски не дает усадки. Как только закрыт тепловой контур, можно начинать чистовую отделку.
  4. В каркасных стенах легко проложить скрытые коммуникации.
  5. Не требует заглубленного фундамента. Дома строятся на таком грунте и в таких местах, где о кирпичном или блочном здании не может быть и речи. Если используются винтовые сваи, стройка проходит вообще без бетонных работ.
  6. Гибкость проектирования каркасника позволяет учитывать самые актуальные тенденции архитектуры. Каркасный дом выглядит как угодно. Отделка зависит только от вкуса и бюджета – дерево, сайдинг, клинкер, штукатурный фасад.
  7. Он может быть модульным и увеличиваться вместе с растущей семьей. Чуткость к переменам делает каркасники новым трендом строительства частного дома.

В чем подвох

Как любая технология такие дома имеют свои недостатки или, скорее, особенности.

  1. Низкая тепловая инерция. Быстро прогревается, но так же быстро остывает без отопления. Для постоянного жилья есть решение проблемы — плитный фундамент повысит тепловую инерцию здания.
  2. Возведение каркасного дома требует хорошего качества стройматериалов. Он должен быть собран из сухой доски с отличной геометрией. Стройка из сырого пиломатериала приведет к возникновению щелей в стене, намоканию утеплителя и плесени.
  3. Серьезные требования к квалификации проектировщика и строителя. Каждое сечение доски, каждое конструктивное соединение определяется строительным кодексом. Делать проект должен специалист, разбирающийся в каркасной технологии. Не менее важно тщательное соблюдение нормативов при монтаже изоляционных мембран, утеплителя, дверей и окон.

При грамотном проектировании и выборе исполнителей все проблемы решаемы. С готовыми проектами можно ознакомиться здесь: https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye-doma/

Существует предубеждение, что каркасный дом — жилье эконом-класса. Это миф. По такой технологии строятся современные дома высокого уровня комфорта.

Фото с сайта рекламодателя.

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