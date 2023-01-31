С «Барнаултрансмаша» могут взыскать 43 млн. рублей

ООО «Монолит» (Санкт-Петербург) хочет взыскать с АО «Барнаултрансмаш» чуть более 43 млн рублей. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда. «Монолит» подал исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января, суд принял исковое заявление к производству 25 января.

Предварительное заседание по делу назначено на 5 апреля. Подробности дела не раскрываются.

ООО «Монолит», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2015 году. Согласно сайту компании, «Монолит» занимается комплексным обеспечением промышленных предприятий оборудованием и оказанием инжиниринговых услуг. Выручка компании по итогам 2021 года составила 495 млн рублей.

«Барнаултрансмаш» создан в 1992 году и занимается производством судовых, промышленных, транспортных дизелей, газопоршневых электроагрегатов и когенерационных электроагрегатов (мини-ТЭЦ), стационарных и судовых дизель-генераторов.

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