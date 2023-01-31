Рекламодателям

Кому и когда может потребоваться помощь нарколога на дому

  • 31/01/2023, 19:51
Кому обычно необходима помощь нарколога на дому? Рассказываем о выводе из запоя и другой помощи.

Человек, который злоупотребляет алкоголем на протяжении длительного времени, рано или поздно сталкивается с новыми проблемами. У него полностью меняется мышление. В результате он отказывается от лечения, уверяя своих близких в том, что в любой момент способен самостоятельно отказаться от спиртного без помощи медиков.

Кому нужна такая услуга

Так ли это на самом деле? Конечно, нет! Но больной человек не способен адекватно оценивать ситуацию и свое состояние. Поэтому отказывается от полноценного лечения в клинике. Чтобы не тратить драгоценное время на уговоры, рекомендуется обратиться к специалистам как можно скорее. Современная наркологическая клиника предоставляет уникальные услуги по выезду специалистов на дом. Профессионалы готовы помочь прямо здесь и сейчас.

Но в каких ситуациях может потребоваться помощь нарколога? Обычно поиском такого специалиста занимаются родственники человека, который страдает серьезной зависимостью от алкоголя, но не способен признать проблему. Но далеко не всегда больной человек соглашается на вызов специалиста на дом. Здесь очень важно не уговорить больного, не шантажировать его и не угрожать ему. Потребуется найти правильную мотивацию.

Распространенные ситуации, когда требуется помощь нарколога на дому

В большинстве случаев человек позволяет себе чрезмерные дозы горячительных напитков, когда он находится в отпуске или на выходных. Ему не нужно сохранять имидж. Поэтому он пускается во все тяжкие. Только вернуться к привычному ритму и образу жизни удается не всегда и не всем. В результате, чаще всего к доктору обращаются, когда необходимо:

  • привести больного в нормальное состояние;
  • ускорить процесс вывода алкоголя из крови;
  • помочь при тяжелом похмелье.

Ведь никому не хочется, чтобы о его пристрастии узнали на работе! На вывод из запоя на дому цена вполне демократична и доступна. Но такая услуга дает возможность обычно с помощью капельниц восстановить оптимальную работу организма. В результате нормализуется функционирование почек, сердца, печени, головного мозга и других органов. Уходят слабость, рвота, тошнота, головная боль и чрезмерная сухость во рту. Исчезает боль в области диафрагмы.

С помощью нарколога, которого можно вызвать на дом, человек не только избавляется от всех признаков серьезной интоксикации организма. Ко всему прочему, удается прервать запой, что у больного не получается сделать самостоятельно. Если не принять такие кардинальные меры, то процесс может затянуться на несколько месяцев.

Фото предоставлено рекламодателем.

Реклама. Рекламодатель: ООО Клиника Свобода

191

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

С «Барнаултрансмаша» могут взыскать 43 млн. рублей

31/01/2023, 18:50

Новосибирский авиационный завод планирует набрать еще почти 4 тысячи сотрудников

31/01/2023, 18:34

Назначен заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе

31/01/2023, 17:31

Администрации районов бессильны против владельцев незаконных объектов

31/01/2023, 16:52
Популярное

В Новосибирске таксист спас 80-летнюю пенсионерку от аферистов

31/01/2023, 13:11

Условия въезда в Турцию для россиян в 2023 году

30/01/2023, 16:49

Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

30/01/2023, 12:59

Новости компаний

ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО

31/01/2023, 16:28

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

31/01/2023, 10:00

Расчеты с Беларусью стали доступнее

30/01/2023, 16:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска