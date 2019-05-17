70 студентов напишут программы для энергетики

С 18 по 19 мая 2019 года на базе НГТУ НЭТИ состоится второе междисциплинарное соревнование по решению задач на стыке электроэнергетики и IT-технологий — Энергетический хакатон Energy Hack. Студенты будут писать программы на протяжении двух суток подряд, в том числе ночью. Участие в соревнованиях примет более 70 молодых программистов, представляющих 17 команд из ТГУ и ТПУ (Томск), КузГТУ (Кемерово), Сколтеха (Москва) и нескольких факультетов НГТУ НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета.

В пресс-службе подчеркнули, что энергетический хакатон — это студенческое соревнование, в ходе которого студенты с помощью IT-технологий должны решить реальные прикладные задачи новосибирских предприятий энергетической отрасли. В результате команды должны предоставить концепцию, идею или программный продукт, обеспечивающий решение поставленных задач. В качестве спонсоров и партнеров привлечены ведущие энергетические компании Новосибирской области (АО «РЭС», ООО «РусЭнергоМир», ООО «ИНПЭС», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «А2 Систем», АО «ИАЭС»). Средства спонсоров будут использованы на формирование призового фонда, который составит 100 тысяч. Первое место — 50 тысяч. Победителей также ждут специальные призы от партнеров хакатона. Предполагается, что по итогам хакатона индустриальные партнеры будут использовать разработанные в ходе соревнования программы для своих производственных целей.

Одна из сложных задача хакатона — создание программного продукта для автоматического определения географических координат опор воздушных линий по спутниковым снимкам.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ