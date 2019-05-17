 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

70 студентов напишут программы для энергетики

Призовой фонд энергетического хакатона — 100 тысяч рублей.
  • 17/05/2019, 15:50
70 студентов напишут программы для энергетики

С 18 по 19 мая 2019 года на базе НГТУ НЭТИ состоится второе междисциплинарное соревнование по решению задач на стыке электроэнергетики и IT-технологий — Энергетический хакатон Energy Hack. Студенты будут писать программы на протяжении двух суток подряд, в том числе ночью. Участие в соревнованиях примет более 70 молодых программистов, представляющих 17 команд из ТГУ и ТПУ (Томск), КузГТУ (Кемерово), Сколтеха (Москва) и нескольких факультетов НГТУ НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета.

В пресс-службе подчеркнули, что энергетический хакатон — это студенческое соревнование, в ходе которого студенты с помощью IT-технологий должны решить реальные прикладные задачи новосибирских предприятий энергетической отрасли. В результате команды должны предоставить концепцию, идею или программный продукт, обеспечивающий решение поставленных задач. В качестве спонсоров и партнеров привлечены ведущие энергетические компании Новосибирской области (АО «РЭС», ООО «РусЭнергоМир», ООО «ИНПЭС», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «А2 Систем», АО «ИАЭС»). Средства спонсоров будут использованы на формирование призового фонда, который составит 100 тысяч. Первое место — 50 тысяч. Победителей также ждут специальные призы от партнеров хакатона. Предполагается, что по итогам хакатона индустриальные партнеры будут использовать разработанные в ходе соревнования программы для своих производственных целей.

Одна из сложных задача хакатона — создание программного продукта для автоматического определения географических координат опор воздушных линий по спутниковым снимкам.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

Популярное с сайта

Новосибирская область получила почти 3 га федеральной земли под парк

Новосибирская область получила почти 3 га федеральной земли под парк

17/05/2019, 11:40
Переданная субъектам федерации земля предназначена для строительства жилья и развития объектов инфраструктуры.
«Дочка» «Ростеха» привлекает COFCO в зерновой коридор «Россия-Китай»

«Дочка» «Ростеха» привлекает COFCO в зерновой коридор «Россия-Китай»

17/05/2019, 09:00
Полпред поручил регионам Сибири к питерскому форуму подготовить предложения о экспортных поставках сельхозпродукции в КНР, которые они смогут гарантировать.
Поймать мутацию на генном уровне

Поймать мутацию на генном уровне

16/05/2019, 18:59
Резиденты Академпарка приступили к внедрению инновационной разработки для выявления генетических мутаций.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Бежим со смыслом!

17/05/2019, 16:08

Более 7 000 безработных новосибирцев открыли собственный бизнес по госпрограмме

17/05/2019, 15:46

День Победы — всеобщий и свой

17/05/2019, 15:42

Работы на станции «Спортивная» начнутся в первом полугодии

17/05/2019, 13:25

В Новосибирске создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения-2020

17/05/2019, 12:49

Новосибирская область получила почти 3 га федеральной земли под парк

17/05/2019, 11:40

«Дочка» «Ростеха» привлекает COFCO в зерновой коридор «Россия-Китай»

17/05/2019, 09:00

Поймать мутацию на генном уровне

16/05/2019, 18:59

S7 Airlines открывает рейсы в Воронеж

16/05/2019, 17:02

СГК удалось сократить сроки отключения горячей воды в Новосибирске на сутки на первом этапе испытаний

16/05/2019, 16:26

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска