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Бежим со смыслом!

Участвуй в «Зелёном Марафоне» 1 июня!
  • 17/05/2019, 16:08
Бежим со смыслом!

В День защиты детей, 1 июня, жителей 60 городов России, в том числе Новосибирска, объединит «Зелёный Марафон» Сбербанка. Бег со смыслом — вот главный посыл проекта: забег на дистанцию дополнят социальные акции. Присоединиться к команде марафонцев может каждый!

Первый шаг для участия в мероприятии — регистрация на сайте проекта.

«Зеленый Марафон» — ежегодное масштабное событие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже восьмым. За всё время в нем приняли участие свыше 750 тысяч человек.

География «Зеленого марафона» год от года всё шире. В предстоящем будут участвовать 60 городов России — от Калининграда от Владивостока.

Основной станет символическая дистанция в 4,2 км — десятая часть марафонской. Профессиональные спортсмены также пробегут в Новосибирске 10 км. Кроме того, состоится детский забег и, впервые, — инклюзивный.

— «Зеленый Марафон» в Новосибирске традиционно собирает тысячи участников. Это действительно важное и заметное событие для нашего города, — говорит управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. — Приглашаю всех принять  участие в марафоне. Маршрут в 4,2 км под силу каждому. Кроме того, традиционно подготовлена отличная концертная и развлекательная программы».

«Зеленый Марафон» — всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль с конкурсами, играми, концертом, подарками. В рамках «марафона» пройдут социальные акции по сбору денежных средств для благотворительных фондов и высадке аллеи на Михайловской набережной. На протяжении всего праздника будут работать интерактивные площадки, зоны отдыха, состоится концерт. Детей ждет огромный картонный лабиринт, гигантские твистер и дженга, мастер-классы по слайму, лепке и кукловождению, анимационная программа с мультипликационными героями и аквагрим, огромный батут, веселые старты и электромобили.

В Новосибирске «Зеленый Марафон» пройдет на Михайловской набережной (ул. Большевистская, 12). Регистрация на забеги и работа площадок начинается с 9:00, инклюзивный забег стартует в 11:10, детский – в 11:20, массовый – в 12:00.

Всё, что необходимо для участия, — удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация.

Присоединяйтесь!

Фото предоставлено пресс-службой компании

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