Более 7 000 безработных новосибирцев открыли собственный бизнес по госпрограмме

Пасеку, пельменную, студию по наращиванию ресниц и другие виды бизнеса открыли безработные жители в районах Новосибирской области благодаря региональной госпрограмме «Содействие занятости населения», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Финансовую помощь на реализацию бизнес-планов предоставляет областное министерство труда и социального развития.

Отмечается, что успешные примеры организации самозанятости безработных граждан есть во всех районах Новосибирской области. В частности, благодаря финансовой помощи в виде областной субсидии в Мошковском районе создана пасека, открыты ателье, пошивочная мастерская, цех по производству пельменей. В Черепановском районе – новый кукольный театр, парикмахерскую, а в сёлах Здвинского, Кыштовского, Татарского, Чистоозерного районах – организованы крестьянско-фермерские хозяйства по разведению птицы и молочного крупного рогатого скота.

Бюджетом госпрограммы «Содействие занятости населения» на поддержку предпринимательских инициатив безработных граждан на текущий год предусмотрено более 30 млн рублей. Финансовая помощь оказывается на конкурсной основе: комиссии по оценке бизнес-проектов созданы на базе каждого учреждения занятости населения на территории региона. Всего за 10 лет действия программы более 7 000 безработных новосибирцев открыли собственный бизнес при поддержке областного Правительства.

В пресс-службе уточнили, что финансовая помощь в рамках программы «Содействие занятости населения» предоставляется, как на компенсацию расходов на регистрацию предпринимательской деятельности, так и на реализацию бизнес-проекта безработного гражданина (до 15 000 руб. на подготовку документов и регистрацию, 82 000 руб. – на реализацию бизнес-проекта). Воспользоваться данной субсидией безработный гражданин может один раз.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области