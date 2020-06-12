Мэрию города обязали включить территорию в 12 тыс. кв.м. в состав городских лесов

Прокурор города Новосибирска Денис Ференец в 2019 году обратился в Советский районный суд г. Новосибирска с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия мэрии города по невключению территории площадью более 12 тыс. кв. м. в материалы лесоустроительных работ и обязании мэрии включить ее в такие материалы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Основанием для обращения с заявлением послужили результаты прокурорской проверки.

Установлено, что указанная территория в Советском районе Новосибирска не имеет статуса городских лесов. Однако она отвечает признакам леса и понятию о нем как об экологической системе и природном ресурсе.

Отмечается, что расположенные на территории древесные насаждения выполняют средообразующие, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, присущие лесам. В соответствии с ранее действующим (до 2010 года) проектом парколесоустройства эта территория входила в состав городских лесов.

— Несмотря на наличие на территории лесной растительности по документам градостроительного зонирования она отнесена к территориальной зоне коммунальных и складских объектов. При таком «зонировании» разрешено строительство объектов капитального строительства, не отвечающих принципам лесного законодательства, — уточнили в ведомстве.

С указанными выводами 24.12.2019 согласился Советский районный суд, который в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой города требования.

В текущем 2020 году Новосибирский областной суд оставил без изменения решение районного суда (судебный акт вступил в законную силу).

Исполнение решения суда взято в прокуратуре на контроль.

Фото: pixabay.com, автор- Picography