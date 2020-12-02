8 декабря центр «Мой бизнес» Новосибирской области проводит встречу «Знакомство с социальным бизнесом»
Темы встречи:
Действующие социальные предприниматели региона поделятся своими достижениями и опытом в социальном бизнесе:
Спикер встречи: Козырева Оксана Николаевна, руководитель Центра инноваций социальной сферы Новосибирской области
Формат тренинга – очный.
Даты и время проведения встречи – 8 декабря 2020 г. с 10:00 до 13:00.
Место проведения — Центр «Мой бизнес», г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9, конференц зал.
Участие бесплатное!
Предварительная регистрация на мероприятие обязательна, ссылка для регистрации: https://mbnso.ru/projects/delovye-vstrechi/vstrecha-znakomstvo-s-sotsialnym-biznesom/
Уточнить подробности можно по телефону 8-800-600-3407, вн. 263 или по почте ciss@mbnso.ru
Количество мест ограничено.
Приглашаем в сообщество социальных предпринимателей!
Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.
Организатор:
АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)
Возраст 18+
Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»
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