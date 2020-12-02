Банк «Левобережный» увеличил ставку по депозиту «Максимальный»

При этом при дистанционном размещении депозита ставка увеличивается еще на 0,1%.

Преимущества депозита «Максимальный» – самая высокая доходность среди других продуктов Банка «Левобережный». ИП могут разместить сумму от 50 тысяч рублей, юрлица – от 200 тысяч рублей. Оформить депозит можно на срок от 31 до 366 дней с возможностью досрочного закрытия.

Одним из самых популярных инструментов размещения является размещение без визита в банк. Если открыть депозит через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в том числе ОНЛАЙН-офис, то ваша ставка вырастет на 0,1 п.п. Оформить депозит также можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

Телефон единой справочной службы: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка