Медтехнопарк готовится осваивать Северную Африку

Компании-резиденты новосибирского Медтехнопарка намерены к 2020 году выйти на зарубежные рынки. Направления экспорта и «дорожная карта» работы уже определены. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала гендиректор АО «Инновационный медико-технологический центр Медицинский технопарк» (Новосибирск) Екатерина Мамонова.

— Мы выбрали направление: в страны ближнего зарубежья, — говорит гендиректор компании. — Из стран дальнего зарубежья — Северная Африка. Прошлый год потратили на то, чтобы погрузиться в особенности выхода на эти рынки, потому что любой выход на экспорт медицинского изделия предполагает несколько лет. С одной стороны, должны быть документы по допуску страны, полученные от регулятора, который определяет обращение медицинских изделий на территории того или иного государства. С другой — должны быть подготовлены системы обучения врачей, дистрибуции.

По словам Мамоновой, сейчас идет определение ключевых партнеров Медтехнопарка, в том числе клинических. Работа на зарубежных рынках начнется в 2020 году.

20% продукции Медтехнопарка должно поставляться на экспорт — Каждое третье изделие, произведенное в России, должно производиться в Новосибирске, не менее 20% нашей продукции должно экспортироваться, — такие планы ставит Медтехнопарк. — Планируем экспортировать, в первую очередь, все, что связано с протезированием, травматологические, спинальные конструкции. Это базовый ассортимент, который производится нашими предприятиями и на сегодняшний день соответствует лучшим стандартам. Это пилотные направления, после их запуска планируем тиражировать их опыт на другую продукцию.

— В прошлом году мы сконцентрировались не только на Новосибирской области, но и выходили в другие регионы по всей России, — рассказывает Екатерина Мамонова. — Подписали с ведущими российскими НИИ, специализирующимися в сфере медицинского технопарка, соглашения о сотрудничестве. Начаты работы по введению в производство и практическое здравоохранение новых разработок. В 2018 году мы вошли в перечень проектов, которые включены в первую очередь программы «Академгородок 2.0». В 2018 году вместе с областным Центром кластерного развития мы полностью подготовили программу развития в регионе медико-промышленного кластера. В планах этого года — вывести кластер на федеральный уровень со статусом «промышленного, медико-технологического».

Что касается российского рынка, в 2018 году в Медтехнопарке подготовлено к регистрации и выходу в практическое здравоохранение более тридцати наименований различных медицинских изделий.

Одним из основных партнеров медпромпарка является ФГБУ ННИИТО им. Л.Я.Цивьяна.

— Федеральный институт остается ключевым нашим партнером, — рассказывает гендиректор Медтехнопарка. — Находим направления, которые интересны нам обоим и формируем направления взаимодействия. В части медпарка и федерального института есть «дорожная карта». Это взаимодействие интересно нам. Мы рады, что директором ННИИТО стал Николай Фомичев. Надеемся, что он сможет выступить консолидирующей силой, которая позволит нам реализовать наши проекты.

Кроме того, резиденты парка нацелены на активное участие в федеральной программе «Академгородок 2.0».

Медтехнопарк вписывает третью очередь в «Академгородок 2.0» — У нас три ключевых направления, связанных с исследованиями в области биомеханики, созданием новых материалов, внедрением новых проектов. Поэтому нам очень важно все правильно структурировать и построить таким образом, чтобы это действительно стало внедренческим центром проекта, который реализуется на территории области. Кроме того, мы по-новому смотрим на наш центр прототипирования и инжиниринговый центр. Идет их адаптация к текущим требованиям, — рассказала Мамонова.

Медтехнопарк продолжает работу по расширению производственных площадей. В рамках создания второй очереди парка идет развитие мощностей, расширение их под резидентов. В мае–июне 2019 года предполагается определиться по третьей очереди развития: будет ли это строительство нового или реконструкция уже готового здания. Финансирование второй и будущей третьей очередей строительства, как и остальных проектов Медтехнопарка, осуществляется смешанное. Привлекаются собственные средства, кредитные ресурсы, инвестиции партнеров. В прошлом году объем инвестиций в Медтехнопарк составил 600 млн рублей и дополнительные 400 млн — на оборудование. В то же время выручка в целом по Медтехнопарку за 2018 год составила около 2,5 млрд рублей, включая медицинские и производственные направления.

— По предприятиям парка в 2019 году планируем выйти на объем инвестиций примерно в пределах 500-600 млн от всех предприятий, — сообщает глава Медпромпарка. — По кластеру заложен прирост 5-7%. Мы сейчас видим свою задачу в укреплении позиций наших резидентов на территории Российской Федерации и их выход на экспорт.

В настоящее время на территории Медико-промышленного парка находятся 20% медицинской промышленности Новосибирской области. Кроме того, МПП своей инфраструктурой сопровождает около 80% предприятий медицинской промышленности региона. Это вопросы, связанные с сервисами, технологической документацией, вопросы инжиниринга, клинических испытаний, исследований.

Медицинский промышленный парк является составной частью АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)» зарегистрированного 23 декабря 2010 года. Учредители — ООО «ИНОКОР» и ООО «ТЕХИНКОМ». Акционеры — ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ» и ООО «ТЕХИНКОМ» Генеральный директор — Екатерина Мамонова. По информации сайта компании, в настоящий момент Медицинский промышленный парк насчитывает семь резидентов — пять микропредприятий и по одному субъекту малого и среднего предпринимательства. С 2018 года производственная мощность — не менее 53 тысяч медицинских изделий. Резидентами Медпромпарка являются ООО «Альфамедика», ООО «Эндосервис», ООО «НОЦ Ортос», ООО «Иннорта», ООО «Сибинватест», ООО «Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие», ООО «Инжиниринговый медико-технологический центр Медицинского технопарка».

Фото с сайта ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства»