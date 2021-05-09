80% новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе

Менее 20% новосибирцев устраивает ситуация с парковочными местами в городе. Почти половина (43%) отметили, что ситуацию с парковками нужно взять под контроль, особенно во дворах и в центре. Такие результаты выявил опрос, проведенный Ситимобил и ResearchMe.

Каждый пятый опрошенный новосибирец отметил, что сложности с парковкой в городе — одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его. Среди других причин: более трети респондентов заявили, что хотели бы отказаться от личного авто из-за расходов на парковки, штрафы, техосмотр и т.д. Еще около 20% считают, что другие виды транспорта удобнее личной машины. Всего, согласно опросу россиян, более 70% из них готовы отказаться от использования собственного автомобиля при определенных условиях.

При этом 80% опрошенных местных жителей отметили, что готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке города. Каждый десятый респондент добирался бы на них до остановок общественного транспорта, а для четверти новосибирцев самокаты могут стать единственным транспортом для поездок до работы или учебы. А 18% готовы ездить на самокатах на небольшие расстояния, в пределах одного района.