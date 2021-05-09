Официальная безработица в Сибири на конец марта — 2,6%

В январе-марте 2021 года уровень общей безработицы в среднем по Сибирскому федеральному округу составлял 6,9%, в аналогичном периоде 2020 года — 5,8%. Зарегистрированная безработица по состоянию на конец марта 2021 года в среднем по округу отмечена на уровне 2,6% (по России 2,3%), это в два раза больше, чем в конце марта предыдущего года. В то же время с начала текущего года фиксируется устойчивая тенденция к снижению показателя. Так, по состоянию на конец февраля 2021 года зарегистрированная безработица составляла в среднем по округу 3,4%, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

По состоянию на конец марта 2021 года в службах занятости регионов Сибирского федерального округа на учёте состояло 221,1 тысячи человек, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако в сравнении с концом февраля текущего года показатель снизился на 23%. Снижение количества зарегистрированных безработных в течение марта наблюдалось во всех регионах округа, наиболее заметное — в Красноярском крае.

Пособие по безработице в округе по состоянию на конец марта 2021 года получали 131 тысяча человек, что на 41 тысячу больше, чем года назад, но на 16 тысяч меньше, чем в конце февраля 2021 года. Количество вакансий в регионах Сибирского федерального округа выросло до 295,2 тысячи, это на 66 тысяч больше, чем в конце февраля текущего года, и на 4 тысячи больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.