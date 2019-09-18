80% новосибирцев хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств

Больше, чем две трети опрошенных новосибирцев отметили, что хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств. Из них 72% попадали в такую ситуацию не единожды. Чаще других подобная проблема возникала у молодых людей в возрасте 18-34 лет. Это показал опрос 7 168 человек, проведенный для международной фармацевтической компании STADA.

Большинство жителей Новосибирска (76%) под эффективностью лекарства подразумевают его способность вылечить.

— Не существует таблетки, которая бы действовала на всех одинаково эффективно, если только это не цианистый калий. У каждого человека — своя биохимические индивидуальность: разный пол, возраст, обмен веществ, сопутствующие заболевания. Например, у человека со здоровым желудочно-кишечным трактом лекарство будет всасываться на 80%, у пациента с воспалительными заболеваниями – всего на 40%, — утверждает заведующий лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии, профессор кафедры аллергологии и иммунологии НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.

Еще одна причина, почему пациенты сталкиваются с неэффективными лекарствами, – самолечение. 86% участников опроса часто или иногда назначают себе лекарства самостоятельно. И только каждый седьмой новосибирец отметил, что никогда не занимался самолечением.

По словам Ивана Козлова «неэффективная терапия также может быть связана с недостаточной приверженностью лечению со стороны пациента.

— Пациент иначе читает инструкцию, чем врач или фармаколог. Первое, на что он обращает внимание, — на побочные явления. Этим он руководствуется, когда меняет себе лечение, делая его, как ему кажется, оптимальным. Например, он уменьшает дозу или прерывает курс раньше, чем прописал врач. В результате пациент начинает заниматься самолечением, — говорит Иван Козлов.

Исследование показало, что для 45% респондентов ключевую роль при выборе лекарства играет назначение врача. Для 50% — цена препарата. А вот на рекомендации фармацевта обращают внимание только 18% жителей Новосибирска. И всего 11% готовы прислушиваться к отзывам в интернете.

— Не удивительно, что стоимость лекарства – один из значимых факторов при выборе препарата пациентом. Покупательная способность населения в России продолжает снижаться, пациенты стали экономить даже на лекарствах. Решить эту проблему поможет введение системы всеобщего лекарственного обеспечения (ВЛО), которая подразумевает, что часть расходов на лекарства берет на себя государство или страховщик. Реализация ВЛО – единственный путь к обеспечению ценовой доступности лекарственных препаратов, — отметил заместитель генерального директора STADA в России Иван Глушков.

Качество препарата имеет значение при покупке только для каждого третьего опрошенного. Вероятно, это связано с низкой осведомленностью новосибирцев в этой теме. Почти половина опрошенных (49%) признались, что знают мало о качестве лекарств. Еще 37% хотели бы лучше разбираться в этом вопросе. И только 14% жителей Новосибирска отметили, что чувствуют себя в нем уверенно.

Согласно данным исследования, 92% опрошенных считают, что в Новосибирске есть лекарства с оптимальным сочетанием цены и качества. При этом почти половина уверены, что их выбор невелик — чаще других об этом говорили люди с низким уровнем дохода, а также с двумя и больше высшими образованиями.

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