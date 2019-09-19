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Чем опасны долги перед ЖКХ и как не забыть внести очередной платеж?

  • 19/09/2019, 09:42
Что грозит за неуплату долгов перед ЖКХ и как быть, если вы все же задолжали?

Жилищно-коммунальные услуги можно поделить на два вида. В число жилищных включается содержание общего имущества обладателей квартир в многоквартирном доме. Услуги могут быть разными: замена лампочек, чистка подъезда, прочистка мусоропровода и так далее. Коммунальные же услуги – предоставление жильцам газа, электричества, холодной и горячей воды, отопления.

Чем грозит неуплата?

  • Пени. Штрафы зачисляют с 31-го дня просрочки. Их размеры связаны с тем, как сильно вы задержались с оплатой. К примеру, если прошло не более трех месяцев, нужно будет выплатить 1/300 ключевой ставки за каждый день.
  • Предупреждение. Если вы 2 месяца не платили за какие-либо услуги, вам направят уведомление о том, что нужно погасить долг за 20 дней. В противном случае поставку услуги ограничат или вообще остановят. Отправить уведомление могут почтой, через личный кабинет на сайтах ресурсоснабжающих организаций, также могут позвонить или указать о долге в очередной платежке.
  • Ограничение и отключение ресурсов. Если человек за 20 дней не внес нужных денег, то поставку услуги ограничивают. Теперь есть 10 дней для погашения долга. Спустя этот промежуток времени ресурсы перестают предоставляться. Кстати, нельзя отключать отопление и холодную воду и нарушать права других жильцов (отключать газ должнику, если для этого необходимо перекрыть общий газопровод).
  • Взыскание в судебном порядке. В суд подают на людей, задолжавших до 500 тысяч рублей. Деньги будут удерживать с зарплатной карты, могут арестовать имущество или банковский счет.
  • Запрет на выезд за пределы страны. Его накладывают, если размеры долга превышают 30 тысяч рублей.
  • Занесение в «черный список» банков. Проверить список должников может кто угодно.
  • Выселение из квартиры. Это редко, но все же случается: если вы живете в квартире по договору социального найма и должны за полгода и более, или если вы живете в собственной, но не единственной квартире.

Как не забыть внести платеж?

Закон говорит, что вносить плату за жилье необходимо до 10 числа следующего месяца, хотя сроки могут сдвигаться. Но есть несколько простых советов, которые помогут вас не забывать о платежах:

  • Напоминалки. Их можно поставить в телефоне или повесить на холодильник.
  • Автоматическая оплата. В таком случае с вашего банковского счета в нужный день будут снимать деньги.
  • Платите за несколько месяцев вперед.
  • Установите счетчики. Это удобно для квартир, в которых люди живут на постоянной основе.

Что делать, если у вас долги?

Неважно, по какой причине у вас возникли долги за ЖКХ. Ни в коем случае не пытайтесь скрыться от управляющей компании или ТСЖ, поскольку они не хотят перекрывать вам воду или идти в суд, это просто не в их интересах. Попробуйте договориться о рассрочке, если не можете покрыть весь долг сразу. Обычно компании идут навстречу клиентам и не доводят дело до суда.

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